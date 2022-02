El canal televisivo estadounidense ABC ha suspendido durante dos semanas a Whoopi Goldberg, actriz y presentadora de su programa "The View", por un comentario en el que negó que el Holocausto tuviera una motivación racial. En un comunicado, la presidenta de ABC News, Kim Godwin, anunció la suspensión con carácter inmediato y durante dos semanas por los "comentarios erróneos y dolientes" de Goldberg.

El lunes, durante una conversación con tertulianos en su programa sobre la prohibición en el condado de Tennessee del cómic Maus de Art Spiegelman, Goldberg, negó que el Holocausto tuviese que ver con la raza de los judíos al considerar que se trató de personas blancas matando a otras personas blancas. "Seamos fieles a la verdad. El Holocausto no tuvo que ver con la raza. El Holocausto representa la inhumanidad del hombre, pero no tiene que ver con la raza. Fueron blancos matando a blancos", dijo Goldberg en el programa.

Ese mismo día por la tarde, la actriz se disculpó en Twitter e indicó que el Holocausto sí tuvo una motivación racial porque los nazis consideraban a los judíos una raza distinta e inferior.

"En el programa de hoy, dije que el Holocausto 'no es una cuestión de racismo, sino de la inhumanidad del hombre hacia el hombre'. Debería haber dicho que se trata de ambos", escribió en Twitter. "Como compartió Jonathan Greenblatt de la Liga Anti-Difamación, 'el Holocausto se trató de la aniquilación sistemática del pueblo judío por parte de los nazis, a quienes consideraban una raza inferior'. Me corrijo". "El pueblo judío de todo el mundo siempre ha tenido mi apoyo y eso nunca va a cambiar. Lamento el dolor que he causado", añadió.

La presidenta de ABC News reconoció la disculpa de Goldberg, pero dijo haberle pedido que se tomase tiempo para "reflexionar y aprender sobre el impacto de sus comentarios".