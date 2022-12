Desde Sevilla, Asturias, Ávila, Valencia o Toledo. Cientos de seguidores (la inmensa mayoría seguidoras) de la serie Outlander se acercaron este martes a Madrid para conocer a su protagonista, Sam Heughan, que desató una auténtica locura. Podría parecer que el fenómeno fan es algo de adolescentes, pero la media de edad estaba entre los 40 y 60 años. Muchas esperaron desde las 7 de la mañana para ser las primeras en entrar en el Palacio de la Prensa y coger las mejores butacas. "Somos más que seguidoras, somos frikis de Outlander", nos decían. Eran las ganadoras de un sorteo organizado por Movistar+.

"Ni en mi boda estaba tan nerviosa", aseguraba una de las asistentes momentos antes de que el actor entrase en la sala donde más de 500 personas le esperaban móvil en mano. "Tengo la piel de gallina, es mi sueño", decía otra, de 52 años, mientras temblaba de emoción. Al entrar el actor que interpreta a Jamie Fraser, gritos, llantos, promesas de amor eterno e invitaciones a una noche loca.

Desarrollada por Ronald D. Moore y basada en las novelas de Diana Gabaldon, Outlander está protagonizada por Caitriona Balfe y Sam Heughan. Combina viajes en el tiempo, historia de Escocia y de Estados Unidos del siglo XVIII, y un apasionado romance que parece inquebrantable. Empezó a emitirse hace ocho años en España y desde entonces, sus fieles se han organizado en páginas de Facebook y grupos de Telegram para acudir a convenciones y reuniones sobre esta ficción. "Este año voy a la de París y Birmingham, no me pierdo nada", contaba una de las afortunadas de la sala. "Cuando vino la escritora a España, me fui a las puertas de la librería a las tres de la mañana para ser la primera en conocerla", aseguraba otra.

En este encuentro con el actor, en el que se mostró muy agradecido y bromista, los seguidores demostraron conocer hasta el más mínimo detalle de la serie: incluidos los diálogos más míticos. Sam Heughan trató de hablar en castellano, aseguró que le encantaría conocer a Rafa Nadal y prometió probar el vino español (un whisky y un tequila ya llevan su nombre). Además, conoció y saludó al actor que le pone voz en español, Juan Navarro Torelló.

La nueva temporada de Outlander, la séptima, aún no tiene fecha de estreno. Adapta lo ocurrido en la novela Echo in the Bone (Un eco en el hueso) de Diana Gabaldon. Tendrá 16 episodios y versiones extendidas. Las anteriores temporadas estándisponibles bajo demanda en Movistar+ y en Movistar Lite.

Sam Heughan protagoniza además Men In Kilts, una suerte de roadtrip junto a otro de los actores de la serie, Graham McTavish. Acaban de rodar la segunda temporada en Nueva Zelanda.

Por si fuera poco, es autor de Tierra de clanes (Principal de Libros), bestseller del Sunday Times, el New York Times, el Publisher’s Weekly, USA Today y Globe. Vendió más de cincuenta mil ejemplares en Estados Unidos en solo una semana. Su salto de la pantalla al cine está confirmado. La próxima primavera estrenará una película, una comedia romántica titulada Love Again, junto a Celine Dion y Priyanka Chopra.