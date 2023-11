Filmin estrena la nueva serie del creador de It's a Sin, Queer as Folk y Doctor Who, un biopic sobre la inimitable actriz y presentadora de televisión británica Noele Gordon, el próximo 7 de noviembre.

Nolly la nueva serie de Russell T. Davies (Years and Years) en la que Helena Bonham Carter (The Crown) encarna a la espléndida actriz y presentadora de televisión británica Noele Gordon –Nolly para los amigos, Queen of the Midlands para Reino Unido–, que falleció en 1985. La serie, un biopic en clave de comedia dramática formada por tres episodios, sigue el auge de la reina televisiva, desde su estrellato durante los años 70 y principios de los 80 en la mítica telenovela "Crossroads", hasta su posterior caída en desgracia tras ser despedida sin compasión en la cima de su carrera. La serie se estrenó en Filmin el 7 de noviembre.