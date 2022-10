El indiscreto espectáculo que saca los colores y las risas a los espectadores

Sincericidio es un espectáculo novedoso. No porque el público tenga el rol protagonista – eso ya se ha hecho y no siempre gusta-, sino porque el espectador marca el devenir del show a través de las preguntas que responde con su móvil. Son cuestiones de lo más íntimo e indiscreto, pero no deben temer. Las respuestas son, y lo garantiza su director, totalmente anónimas.

"A la gente le cuesta participar porque quieren ir al teatro a relajarse, no para que nadie les señale. Encontramos una manera que, a través del móvil, la gente pudiera dar su opinión sin mojarse. Es la mejor forma de que cuenten la verdad sobre su vida privada y sobre cosas que de otro modo nunca lo harían", explica Luis Fabra a Libertad Digital.

Fabra es director y guionista de televisión, humorista, presentador, y ha coescrito las galas de los Goya de 2019 y 2020. Ganador de varios premios, desde hace 10 años, es monologuista de Comedy Central y Phi Beta Lambda. Con Sincericidio, además de despertar muchas risas, realiza cada jueves "un estudio sociológico en toda regla". "La gente me dice que es increíble lo que aprenden de la sociedad en la que viven y de las personas con las que van al teatro", cuenta.

Las instrucciones son sencillas. Se lanzan cuestiones de diversa índole y el público, a través de una app que se descargan en su móvil, van contestando. Todas las preguntas son indiscretas. "Aprovechamos que nadie sabe qué respuesta es la de cada uno para preguntar cosas del tipo ‘¿Quién se orina en la ducha?’ Y resulta que el 70%, y me quedo corto, lo hace. La gente está aliviada de hacer una confesión que jamás se sabrá que es suya y de saber que hay más gente como ellos", ríe Fabra.

Sincericidio da la vuelta al clásico monólogo y permite a Luis Fabra improvisar cada noche: "No es un guion que repites cada noche puesto que depende de las historias que surgen allí. Me lo paso mejor y se trasmite al público. No es una mera repetición de chistes".

El público es muy variado. Aunque en un principio pareciese que va dirigido a gente "más joven y más gamberra", todas las edades "se lo pasan pipa". "La gente, cuando más años tiene, menos pelos tiene en la lengua. Yo doy la oportunidad de hablar a quien quiera y los más mayores siempre se animan".

Ficha:

Nombre: Sincericidio

Director: Luis Fabra

Lugar: Teatro Pequeño Gran Vía (Calle Gran Vía, 66 )

Fecha: Jueves, a las 22h.