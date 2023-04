Los 'enanitos toreros' no se resignan ante a la prohibición de su actividad: "Vamos a torear sí o sí"

Hace tres días los integrantes de la cuadrilla de el espectáculo Diversiones en el ruedo y sus enanitos toreros estuvieron sobre el albero de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla en la jornada de puertas abiertas que hizo la entidad y que congregó a miles de personas. El próximo sábado 29 de abril tienen programado un festejo en la localidad toledana de Numancia de la Sagra. Un espectáculo, como reza en el cartel publicado en su perfil oficial de Facebook, "para todos los públicos".

Sin embargo, el proyecto de Ley de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales puede dar al traste con esta actividad ya que algunas organizaciones de personas con discapacidad consiguieron colar una enmienda en este sentido.

Esta actividad da trabajo a unas treinta personas en España con acondroplasia aunque tienen en contra al Gobierno de Pedro Sánchez. Su director general de Discapacidad, Jesús Martín Blanco, advirtió que "el enanismo no es ninguna profesión; en España no hay bufones, sino personas". Por parte del sector del toro, desde la Fundación Toro de Lidia han asegurado a Libertad Digital que "están estudiando" el texto legal.

"Hay esperanza"

El responsable de Diversiones en el ruedo y sus enanitos toreros, Daniel Calderón, ha dicho a LD que están "de momento tranquilos" y que "hay esperanza" porque "la tauromaquia es Bien de Interés Cultural y nosotros somos profesionales taurinos". "Nosotros no somos unos mindundis, tenemos nuestro carnet profesional expedido por el Ministerio de Cultura y tenemos nuestra base de cotización, cotizamos todos los eventos que hacemos y es nuestro oficio", ha añadido.

"Que a nadie se le olvide: es nuestro trabajo" y "evitar y prohibir" trabajar "es muy relativo" ha apuntado Calderón que ha avisado que "nosotros también tenemos nuestros abogados, nuestras asociaciones y nuestra gente que nos defiende y que si hay que impugnar la votación se impugnará a través de otras formaciones políticas o a través de nuestros abogados. Nosotros no vamos a dar una callada por respuesta. Eso lo tengo clarísimo".

Ha calificado esta prohibición como "una sinrazón" y por ello cree que

"hay que seguir luchando". También ha lamentado que "nadie se acuerda de nosotros hasta que empieza la temporada" y que "en época de pandemia nadie nos ha llamado para saber si comemos o no comemos; en el invierno nadie nos ha llamado para saber si comemos o no comemos, o tenemos para pagar nuestras casas y dar de comer a nuestras familias y solamente se acuerdan cuando empieza la temporada". El responsable del espectáculo cómico taurino ha hablado también del apoyo dentro del sector. Se sienten respaldados "por algunas asociaciones sí, por otras no. Por algunas fundaciones sí o por otras no".

Daniel Calderón también ha señalado que la prohibición de su espectáculo "es partidismo" porque "estamos cerca de elecciones" y ha sentenciado que "por supuesto" es una causa política, lo tiene "clarísimo". Ha explicado que "la tauromaquia la quieren quitar desde la base y la base somos nosotros. Aunque seamos pocos los espectáculos que quedan, pero nosotros somos un vivero muy importante de niños, de abuelos con sus nietos, de padres con su familia… Y eso no lo quieren".

Se ha justificado en que "es un espectáculo totalmente incruento" en el que "al final formamos y fomentamos la afición desde otro punto de vista y eso no les interesa". El responsable de Diversiones en el ruedo y sus enanitos toreros no habla en pasado de su actividad profesional que ha sido históricamente una puerta de entrada a muchos aficionados. "Sigue siendo porque todo lo que hacemos lo llenamos hasta la bandera", ha apuntado Calderón que ha advertido que seguirán adelante con su actividad "vamos a torear sí o sí. Tenemos toda nuestra documentación en regla, todo en marcha y no estamos haciendo ningún delito".