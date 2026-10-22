El Ejército de Tierra pone a prueba sus nuevos sistemas Aracne en su ejercicio anti-drones

El Campo de Maniobras y Tiro de Médano del Loro (Huelva) está siendo el escenario durante esta semana de unas maniobras conjuntas del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y el Espacio, la Guardia Civil y la Policía Nacional. El objetivo es evaluar la capacidad de respuesta ante drones de las clases I y II –los aparatos más pequeños–, así como la eficacia de los procedimientos empleados para detectar, seguir e interceptar estos sistemas.

Una de las grandes novedades de este ejercicio, denominado Atlas 26, es la presencia de los nuevos Aracne que acaba de recibir el Ejército de Tierra. Un sistema que ha pasado recientemente de ser un producto en desarrollo a una realidad, tras haber entrado en servicio de las primeras unidades en el Ejército de Tierra y que estuvo a punto de entrenarse este año en el desfile de la Fiesta Nacional, pero problemas logísticos de última hora lo impidieron.

El programa Aracne es un desarrollo de la industria española de defensa en el que participan Indra y Escribano EM&E, con la colaboración de TRC. Su objetivo es dotar a las Fuerzas Armadas de una capacidad integral contra los sistemas aéreos no tripulados, desde la detección inicial hasta su neutralización. El contrato contempla 14 sistemas en distintas configuraciones, con una inversión aproximada de 36,5 millones de euros.

La versión móvil está instalada sobre dos vehículos todoterreno Uro VAMTAC ST5. Uno concentra los equipos de detección, identificación y guerra electrónica, mientras que el segundo integra el radar y los medios destinados a la destrucción física de los objetivos. Esta distribución permite separar funciones y coordinar la respuesta frente a distintas amenazas. El programa también incluye configuraciones fijas, preparadas para desplegarse en emplazamientos que necesiten protección permanente o temporal.

En la detección intervienen varios sensores complementarios. El radar Nemus permite localizar objetivos aéreos, mientras que el detector de radiofrecuencia SmartEar identifica emisiones asociadas a los enlaces de control de los drones. A estos medios se suman los sensores electroópticos Oteos, que incorporan cámaras diurnas e infrarrojas. La combinación de estos equipos ayuda a identificar, seguir y clasificar los aparatos antes de seleccionar la respuesta más adecuada.

El Aracne dispone de dos formas de neutralización. La primera, denominada soft kill, recurre a la guerra electrónica para interferir las señales de navegación por satélite o las comunicaciones entre el dron y su operador. La segunda, conocida como hard kill, permite destruir físicamente el objetivo mediante una estación de armas controlada a distancia. Esta combinación resulta especialmente relevante frente a aparatos que pueden resistir las interferencias o continuar volando sin depender de un enlace convencional.

La capacidad de destrucción física emplea una estación de armas Guardian 2.0, equipada en la configuración descrita con un lanzagranadas automático de 40 milímetros. Este recurso amplía las opciones de respuesta frente a drones que no pueden neutralizarse mediante inhibición electrónica, incluidos determinados aparatos autónomos o guiados por fibra óptica. El sistema permite seleccionar la respuesta en función de la amenaza detectada, aunque su eficacia depende de las condiciones del enfrentamiento y de la identificación del objetivo.

La entrada en servicio de los primeros equipos en el Regimiento de Artillería Antiaérea número 71 marca un nuevo paso en la incorporación de capacidades contra drones al Ejército de Tierra. Este arma de las Fuerzas Armadas recibirá un total de 10 unidades de las 14 solicitadas. Las otras cuatro unidades se repartirán entre la Armada y el Ejército del Aire y el Espacio.