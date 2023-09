Pablo Laso, en esRadio: "Claro que pensaba que el Madrid podía remontarle el 0-2 al Partizan y ganar la Euroliga"

En plena pretemporada con su nuevo equipo, el Bayern de Múnich, el entrenador vitoriano Pablo Laso pasó este domingo por la sintonía de Tirando a Fallar, el programa temático sobre baloncesto de esRadio, aprovechando el paso de la entidad bávara por España para disputar varios partidos amistosos.

Tras pasar un año sabático alejado de los banquillos después de su polémica salida del Real Madrid, el que fuera técnico blanco más de una década aseguró estar "muy contento" por el momento en una ciudad, la bávara que, subrayó, "nos ha acogido muy bien". Sobre su adaptación, y aunque admitió que "me gustaría dar pronto un tiempo muerto en alemán", reconoció que, dada la dificultad del idioma, la "va a costar".

Fueron varios los equipos con los que se vinculó al español a lo largo de su ausencia en los banquillos, pero finalmente los teutones, donde sustituye al italiano Andrea Trinchieri, se llevaron el gato al agua. "Como club de fútbol no necesita ninguna presentación, es una marca muy potente. A nivel de baloncesto hay una gran organización, con mucha gente trabajando para que el deportista dé el máximo", agradeció Laso sobre el Bayern, que actualmente disputa sus partidos en el vetusto BMW Park. Uno de los grandes proyectos del club es "movernos al SAP Garden, en el que aspiramos a estar lo antes posible, aunque sabemos que esta temporada será complicado. Pero sabemos que es clave para el futuro porque puede ser uno de los grandes pabellones de Europa", desgranó el entrenador vasco, en cuyo ideario, a imagen y semejanza del que mantuvo en el Real Madrid, está "lo mejor para el futuro del club, no para ganar el próximo domingo sino que me gusta pensar a largo plazo".

Sobre la plantilla con la que contará, Laso entiende que "tenemos un equipo con muy buena rotación, con buenos alemanes, jóvenes que pueden crecer y extranjeros que se pueden acoplar muy bien al grupo" y, cuestionado por uno de los flamantes campeones del mundo con Alemania, el ex NBA Isaac Bonga, remarcó que "sobre él es que casi una obligación sacar lo máximo, aunque no es un jugador fácil porque no tiene una posición definida, pero que puede hacer de todo. Y es que muchas veces el gran éxito de los entrenadores es colocar al jugador en su sitio correcto", matizó.

Precisamente sobre la Copa del Mundo, Laso mostró un sabor agridulce con el desempeño de España. "Se te queda mal sabor de boca, porque creo que España ha estado bien. El año pasado fuimos campeones y también estuvimos bien… pero no creo que súper bien. ¿Si Lituania hubiera metido una canasta más y nos hubiera eliminado en cuartos todo hubiera estado mal? No lo creo", arrancó, antes de valorar que la selección vive un "momento difícil, dentro de un cambio generacional después de los Gasol, Navarro, Llull y Rudy en sus mejores años, Felipe Reyes, Mirotic o Ibaka". El técnico del Bayern calificó el torneo como "de mucha igualdad y mejora en equipos que nadie esperaba", poniendo como ejemplo a Cabo Verde, a la que vio "competir muy bien, lo que demuestra que las distancias cada vez son más cortas". Además, sobre la nueva camada del baloncesto español, formada por nombres como Aday Mara, Izan Almansa, Baba Miller, Lucas Langarita, Mario Saint-Supery o Hugo González, aseguró que le gustan "mucho todos", pero pidió paciencia con ellos. "No sé si dentro de cinco años Scariolo los va a llevar a todos. Yo he visto a todos esos, más Santi (Aldama), Usman (Garuba) y Juan (Núñez) y, ¡coño! Piensas que van a ser aviones… ¡O no! Es verdad que tienen buena pinta, pero tienen que conseguir algo que sí lograron los anteriores, una integración en el grupo magnífica", analizó.

Por otro lado, sobre la próxima Euroliga, apuntó que "la ausencia de los equipos rusos ha repartido a los jugadores buenos por el resto" y apuntó que se trata de una "competición muy atractiva para el espectador y que tiene pinta de que este año irá en esa misma línea de igualdad y dureza", si bien matizó que "la temporada pasada vi partidos buenos, pero también algunos muy malos, aunque es una liga en la que no se puede dar ningún partido por ganado ni por perdido". En esa línea, cuestionado sobre el título del Real Madrid en la última temporada, y cómo el equipo de Chus Mateo se levantó tras la lamentable pelea del Wizink Center, el que fuera técnico blanco aseguró que "sí pensaba que podían hacerlo", si bien reconoció no ver "ningún partido de la serie, ni tampoco la final". Sobre ello, admitió que "hay quien se mete conmigo por esto. ¿No soy madridista o no quería que ganaran? No tiene nada que ver. El día de la pelea estaba cenando en Vitoria con amigos que hacía meses que no veía y para mí en ese momento eso era más importante", sentenció. Laso entiende que "la pelea despertó al Madrid de la sensación de que iban por detrás de la serie y a partir de ahí ganaron cinco partidos seguidos y fueron campeones de Europa. La competición es así, que se gana en ese momento, no en diciembre", zanjó.

Por último, será el 14 de diciembre cuando Laso, que este sábado se enfrentó por primera vez al Real Madrid en el Torneo Costa del Sol, se siente como visitante en el banquillo del Wizink Center, en lo que sin duda será un día emotivo para él. "Para empezar, ya hay gente pidiéndome entradas y escribiéndome, qué duda cabe que hay muchos amigos", bromeó. En cuanto al factor emocional, adelantó que "si gano ese día pero pierdo el resto, el año será una mierda" y que "no será fácil, pero habrá que abstraerse de todo eso y pensar que es un partido de baloncesto", concluyó.