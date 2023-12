La última 'bomba' de Navarro: "Ha habido actitudes dentro y fuera de la pista indignas de esta camiseta"

El manager de la sección de baloncesto del Barça, Juan Carlos Navarro, ha asegurado que el entrenador del primer equipo, Roger Grimau, está haciendo "buen trabajo" pese a la mala racha actual de resultados y ha añadido que "sigue siendo el referente" en el nuevo proyecto del baloncesto culé', pese a que todas las partes saben que hay cosas que no deberían repetirse.

"Es un proyecto nuevo en el que Roger Grimau es nuestro referente y lo sigue siendo. Está haciendo un gran trabajo y no es fácil. Ya sabemos cómo es nuestro club y esa camiseta, que exige mucho", manifestó Navarro en declaraciones facilitadas por el club.

Navarro ha asegurado, en esta valoración de primer tramo de temporada a final de año, ser consciente de que Grimau lo está intentando "hacer todo" para que el equipo "fluya" como hizo a principio de temporada. "Confiamos en él, en el proyecto y en los jugadores que tenemos y creemos que debemos dar una mejor versión", asegura. "Todo está hablado, hay muy buena comunicación con el objetivo de que no se repitan cosas que han ido mal y que la gente vuelva a confiar en lo que puede hacer bien", reconoce una de las leyendas vivas del baloncesto azulgrana.

Para Navarro, este nuevo proyecto tras las salidas de Mirotic y Jasikevicius, entre otros, conllevó traer muchas caras nuevas. "La primera parte de la temporada fue muy buena. Incluso por encima de nuestras expectativas. Por tanto, hemos demostrado que podemos ganar a cualquier equipo", manifestó.

"Sí es cierto que este diciembre ha habido derrotas y, por la forma de algunas derrotas, hay cosas que cambiar. Ha habido actitudes dentro y fuera de la pista que no nos han gustado y que no son dignas de este club y de esta camiseta. Hay cosas que ya están habladas y que no volverán a suceder. Todos los jugadores deben dar un paso adelante para cambiar esta dinámica", reconoció Navarro.

Pidió, eso sí, el apoyo de la grada. "Los jugadores son conscientes de la situación en la que estamos y el apoyo de la afición es clave para nosotros. El Palau estará a reventar, con la magia que siempre hay en el Palau y no dudo que la afición ayudará al equipo. Estoy seguro de que el equipo devolverá esa fuerza para ganar estos partidos, empezando por el del Madrid, que es clave en un inicio de año nuevo. Estamos a tiempo de todo", señaló, pensando en el Clásico de la Euroliga del próximo miércoles.