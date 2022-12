Atraco a mano armada a Sandor Martín en el Madison Square Garden

Cuando vas a boxear a territorio enemigo sabes que corres el riesgo que las promotoras tengan tanta influencia sobre los jueces para beneficiar al boxeador local que tienes que ser claramente superior a tu rival si quieres llevarte un triunfo a los puntos. Es algo lamentable, pero que es así. Lo que sucedió esta pasada madrugada con el español Sandor Martín es, directamente, una canallada. Fue muy superior a su rival, el estadounidense Teófimo López, pero los jueces le privaron del triunfo.

El asalto a mano armada sucedió en el Madison Square Garden de Nueva York (Estados Unidos) en una eliminatoria directa del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) por el título del peso superligero.

No solo no le quedó grande el escenario al español sino que bailó con el estadounidense en el Madison. Martín sacó su mejor boxeo, apagó a un Teófimo sin respuestas y dio muestras de su tremendo talento.

Fue tal la superioridad del boxeador español que a Teófimo López le pitó su propio público cuando alzó la mano al cielo de Nueva York. El único golpe que tumbó al español fue el de los dichosos jueces.

Martín supo hacer su pelea. Hizo sentir incómodo a Teófimo picando, buscando al contragolpe y evitando el poder del estadounidense. Haciendo gala de una gran movilidad y un buen uso de la distancia mojó la pólvora de López. No le quiso dejar combinar manos y, colocando con velocidad su derecha, fue sumando puntos y dificultando el trabajo del rival.

López tenía que arriesgar para entrar en distancia, él lo sabía, tenía que exponerse y lo pagó en el segundo asalto. Sandor conectó un contundente croché de derecha que hizo caer al estadounidense y forzó la cuenta del árbitro.

.@SandorMartin with the HUGE knockdown in R2 👀 pic.twitter.com/11urkis4n1 — Top Rank Boxing (@trboxing) December 11, 2022

Un cabezazo fortuito provocó una hemorragia nasal a Sandor, que fue contenida sin complicaciones y no cortó el ritmo. Esa fue la mayor dificultad con la que se enfrentó el español. En el séptimo asalto volvió a caer López en una acción calcada al del segundo. Teófimo se repuso rápido y el árbitro lo interpretó como un resbalón, una auténtica losa de cara a las cartulinas para Sandor.

Florecían los nervios en la esquina de ‘The Takeover’. No es que no estuviese encontrando su mejor boxeo, es que no le estaba dejando sacarlo a relucir. No podía poner en aprietos al español. Hizo gala de unos grandes desplazamientos laterales y obligó a perseguir sombras a Teófimo. López sacaba más manos pero no con mayor precisión que el español.

Quiso apretar el acelerador el estadounidense, hasta él tenía la sensación de que se le escapaba la pelea, su padre insistía desde la esquina y así se lo recalcó antes del último episodio. Pese a precipitar las acciones, siguió sin encontrar a un Sandor Martín que encontró en las cartulinas su mayor rival.

95-94, 96-93 y 97-92 dictaminaron los jueces para dar la victoria por decisión dividida a Téofimo López ante el asombro y los silbidos del Madison Square Garden. "Ha sido una pelea muy dura", afirmaba López. Sandor Martín, visiblemente indignado y tras enfrentarse verbalmente al estadounidense, no quiso hacer declaraciones. Se sentía estafado y con razón, fue muy superior y le birlaron la victoria.