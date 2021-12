El FC Barcelona ha hincado la rodilla en Múnich ante el Bayern (3-0), en el último partido de la fase de grupos de la Champions, competición de la que se despide antes de tiempo. Los azulgranas no caían eliminados en la primera fase desde la temporada 2000/2001 y ahora vuelven a quedarse sin los octavos de final, 21 años después, al acabar terceros de grupo tras el conjunto bávaro y un Benfica que sí ha hecho los deberes ante el Dinamo de Kiev (2-0). El Bayern, que lo ha ganado todo, manda a los catalanes a la Europa League.

Al descanso se llegó con 2-0, obligando al Barça a un milagro que nunca llegó ni a ser esbozado. Los culés se acercaron poco y sin peligro, acentuando que el gran problema del equipo sigue siendo la falta de gol. Y sin gol no hay triunfo ni billete a octavos posible.

La historia se ha vuelto a repetir 21 años después. Entonces los azulgranas quedaron terceros en un grupo en el que también estaban el Milan, el Leeds y el Besiktas, y ahora hincan la rodilla frente a Bayern y Benfica, habiendo ganado únicamente sus dos partidos frente al Dinamo de Kiev y con un triste balance de dos goles a favor y nueve en contra tras seis jornadas.

El Barça pugnará ahora por la Europa League y, para ello, deberá mejorar porque a este nivel también será apeado. Porque el Bayern hizo lo que quiso con los azulgranas. El equipo de Xavi Hernández tuvo unos primeros 20 minutos aceptables, con llegadas desde la banda izquierda con Jordi Alba y Ousmane Dembélé. Pero a la media hora se retiró el renqueante lateral y al galo le falta continuidad y ritmo. ¿Resultado? La muerte.

Se fue disolviendo el Barcelona y quedó diluido bajo la nieve bávara y frente un Bayern imponente que logró su sexta victoria en seis partidos. Una máquina imparable para un Barça voluntarioso, con Xavi, pero igual de poco peligroso que con Sergi Barjuán o Ronald Koeman. Falta gol y llegada. Falta meter miedo al rival y no ser un coladero atrás. De nuevo, pese a la mejora defensiva desde la llegada de Xavi al banquillo, al Bayern le bastó con hacer poca cosa para golear. Por contra, el Barça no chuta y, si lo hace, es fuera del arco y sin peligro alguno. Ni los cambios hicieron que los catalanes se metieran en un partido que, con el 3-0 de Musiala en el 62', se terminó. Por lo menos en cuanto a pensar en remontadas épicas.

El otro ojo de los culés estaba puesto en Lisboa, donde el Dinamo de Kiev falló una ocasión clarísima en los primeros minutos y pronto se vio 2-0 abajo. Y con esa victoria del Benfica al Barça sólo le valía ganar. Ganar era meter dos goles, después tres y después cuatro. Se consumía la derrota y la eliminación a la par que se consumía la ilusión. Primero con el gol de Müller rematando ante las estatuas de Lenglet y Mingueza. Después, con golazo de Sané y cantada de Ter Stegen incluida. Al final, con Musiala culminando un tiki taka bávaro. La resiliencia, ahora tan de moda, no es azulgrana.

Nunca había ganado el Barça en Múnich y esto no cambiará, al menos de momento. Ya van cuatro derrotas y un empate. Y pese a las bajas de Goretzka, Kimmich y Gnabry y que se jugara a puerta cerrada por la pandemia, el Barça no pudo nunca meterse en la tesitura de creer en el pase. La fe también necesita goles. No queda otra que ilusionarse con el segundo plato; una Liga Europa que la última vez que la jugó el Barça se llamaba Copa de la UEFA —temporada 2003/04, cayendo en octavos—. Competición que no tiene en sus vitrinas este Barça perdido al máximo nivel y que, en el segundo escalafón, confía en encontrar su lugar antes de poder volver a nadar entre tiburones.



Ficha técnica

Bayern de Múnich, 3: Neuer; Pavard, Upamecano, Süle (Nianzou, min.77), Davies (Richards, min.71); Tolisso (Roca, min.60); Coman (Sarr, min.71), Musiala, Müller, Sané; y Lewandowski (Tillman, min.77)

FC Barcelona, 0: Ter Stegen; Araújo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba (Mingueza, min.31); Busquets, Gavi (Demir, min.86), F. De Jong (Riqui Puig, min.73); Dest (Nico, descanso), Memphis y Dembélé (Coutinho, min.73)

Goles: 1-0, m.34: Müller; 2-0, m.43: Sané; 3-0, m.62: Musiala

Árbitro: Ovidiu Hategan (Rumanía). Amonestó a Busquets (m.3) y Araújo (m.16), del FC Barcelona; y a Richards (m.82), del Bayern

Incidencias: Partido de la última jornada de la fase de grupos de la Champions, grupo E, disputado en el Allianz Arena de Múnich. Se jugó a puerta cerrada debido a las restricciones en Alemania por la pandemia del coronavirus