La jugada polémica que indigna a todo Múnich y enciende como nunca a Tuchel: "Error gravísimo"

Thomas Tuchel, que hasta este miércoles no conocía la derrota en el Santiago Bernabéu en su carrera como entrenador, vivió en sus propias carnes la épica del templo madridista y la grandeza, competitividad máxima y una mentalidad indestructible de una plantilla llena de bestias competitivas. El Madrid remontó en tres minutos y se mete en su sexta final de Champions en las últimas 10 temporadas. El Bayern se fue escocido del Bernabéu y muy cabreado con el equipo arbitral. Una jugada está dando mucho que hablar.

Un balón largo que peina hacia atrás Pavlovic con un Rüdiger que puede romper el fuera de juego. El juez de línea levanta la bandera cuando Mazroui deja el balón de cabeza muerto en el área para la llegada franca de De Ligt, el colegiado, Marciniak hace sonar su silbato por lo que la jugada queda invalidada y de inmediato De Ligt remata y la manda a la jaula.

🚨🚨🚨 OJO 🚨🚨🚨 NO había fuera de juego en el gol anulado al Bayern en el último minuto. Antonio Rüdiger, con su pierna atrás, habilita la posición del jugador del Bayern. Como el colegiado no dejó terminar la acción al pitar antes, el VAR no pudo intervenir. pic.twitter.com/K3nHLtPAPf — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) May 8, 2024

Una jugada incomprensible -no deberían haber levantado la bandera ni pitado fuera de juego hasta que no termine la jugada y luego tirar las líneas y se debería revisar en la sala VOR- que hizo saltar a Tuchel tras el encuentro.

Es brutal la rajada de Tuchel. pic.twitter.com/NqSQ6SR64V — Iván (@IvaanBlanco26) May 8, 2024

Sobre la acción de la polémica: "Creo que va contra cualquier norma del fútbol moderno lo que ha pasado. El asistente es el primero que se equivoca y levanta la bandera directamente en una situación en la que no podía estar seguro de hacerlo. Hay que tener los huevos, las agallas, de levantar la bandera en una situación así. Es un error importante. Y luego el árbitro, cuando ha visto que ganamos el rebote, toma la decisión de pitar cuando hemos rematado en cinco segundos. Hemos perdido y no hay nada que hacer, pero esto no habría pasado al revés".

😠🔥 Thomas Tuchel, desatado con @Rsierraplus 😳 "¿Cómo explico las remontadas del Real Madrid? Los árbitros tienen su efecto"@MovistarFutbolpic.twitter.com/0uX4CZyfqA — El Larguero (@ellarguero) May 8, 2024

El asistente que levantó la bandera le pidió disculpas a De Ligt: "Aceptamos las disculpas, pero no es el momento de pedir disculpas. Son semifinales de la Champions y no es el momento de cometer esos errores. Los árbitros tienen que estar al máximo nivel, tienen que estar a la altura de lo que hay en juego y no pueden pedir disculpas. Si no son capaces de estar a la altura, no vale con pedir disculpas".