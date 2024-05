Ancelotti reconoce que tiene un enorme dilema en la portería: "Lunin ha hecho un año fantástico y Courtois es el mejor"

La conquista de su segunda Liga como técnico del Real Madrid, la trigésimo sexta del club, y la clasificación para la final de la Liga de Campeones, que disputará ante el Borussia Dortmund el 1 de junio, hacen que Carlo Ancelotti reconozca que está "mejor que nunca" y que su "luna de miel sigue" con el club blanco.

"Estoy muy bien, mejor que nunca, la luna de miel sigue. Estoy contento e ilusionado por lo que puede pasar. Una rueda de prensa sin presión, con los periodistas demasiado cariñosos", bromeó relajado. "El único problema es que sé que antes o después el palo llega. Ahora que no los hay, disfruto", añadió.

En vísperas de una nueva jornada de LaLiga ya conquistada, con el duelo ante el Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu, Ancelotti reconoció que los titulares volverán a jugar después de descansar de inicio las tres últimas jornadas.

"Mañana van a jugar los jugadores que han descansado ante el Granada. Tenemos que aprovechar los tres partidos que quedan para tener ritmo en la plantilla y buena motivación", resaltó.

Aseguró el técnico italiano la titularidad de Éder Militao, al que ve aún carente de ritmo como para optar a la titularidad en la final de la Liga de Campeones. "Todavía no, le faltan minutos. Está progresando muy bien. Creo que cada partido es mejor pero necesita minutos. Ojalá pueda estar a tope para la final", deseó.

Y reconoció que Aurélien Tchouaméni tiene difícil llegar al duelo ante el Borussia Dortmund. "No tiene muchas opciones pero no está descartado para la final. Ahora tiene una semana importante. El pie no le duele mucho, es distinto del último problema que tuvo. No está descartado que pueda regresar para la final".

Haciendo ya balance de la temporada, reconoció Ancelotti los nombres de su plantilla que más le han sorprendido. "Los que conocía menos como Fran García, que lo hizo muy bien sobre todo al principio de temporada, Joselu obviamente y Brahim", resaltó.

"Ceballos por ejemplo está mostrando sus cualidades en estos partidos y no ha tenido los minutos que merecía por varias razones, estuvo lesionado un tiempo. Arda (Guler), otro que podía jugar más sin las lesiones que ha tenido. La plantilla me ha sorprendido a nivel general porque ha sacado un rendimiento fantástico toda la temporada", añadió.

Preguntado por el momento más difícil de la temporada, 'Carletto' recordó la única derrota en Liga, en el derbi del Cívitas Metropolitano y la buena lección aprendida por sus jugadores desde ese momento.

"No tengo duda del momento más difícil, hemos perdido un partido y hemos sido desde aquel día capaces de entender que algo teníamos que cambiar. Esa derrota nos ayudó a cambiar alguna parcela defensiva que nos ha venido bien. Ha sido un periodo muy corto, tengo que decir la verdad. Como temporada ha sido de momento bastante sencilla gracias a los jugadores", analizó.

Sobre la incógnita de quien jugará la final de Champions en la portería, Ancelotti reconoce que tiene muchas dudas y que en estos tres partidos que quedan quiere dar minutos también a Kepa: "Lo evaluaremos. Lunin puede jugar uno de estos partidos y también queremos darle la oportunidad a Kepa para que juegue un poco. No va a ser tan sencillo porque no hay tantos partidos. Lunin ha hecho una temporada fantástica y Courtois cuando está a su nivel es el mejor del mundo"

Por último, descartó Ancelotti que la opción de Jude Bellingham de acabar como máximo goleador de LaLiga, a dos tantos de Artem Dovbyk, vaya a condicionar ningún plan en el reparto de minutos o el lanzamiento de penaltis si se producen a favor del Real Madrid en las tres últimas jornadas.

"No estamos pensando en esto, la verdad es que pensamos que Bellingham el objetivo ya lo ha logrado. Ha hecho una temporada sobresaliente, sorprendiendo a todo el mundo, ayudando mucho al equipo. No le vamos a pedir más. El hecho de ser pichichi no es tan importante para nosotros porque ha hecho una temporada fantástica en su primer año aquí. Nadie lo esperaba", sentenció.