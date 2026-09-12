Real Madrid-Rayo, en vivo
El Real Madrid y el Rayo Vallecano se citan en el Estadio Santiago Bernabéu en un derbi madrileño correspondiente a la quinta jornada.
Real Madrid
Rayo Vallecano
El Real Madrid y el Rayo Vallecano se citan en el Estadio Santiago Bernabéu en un derbi madrileño correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA SPORTS.
¿Cómo llega el Real Madrid?
Racha en Liga: El equipo encadena tres victorias consecutivas en el arranque (frente a Real Sociedad, Espanyol y Málaga) y una sorpresiva derrota (1-0) en la última jornada ante el Real Betis.
Por su parte, el Rayo Vallecano de Beñat San José llega motivado tras reencontrarse con el triunfo en un caótico partido de local, pero asume el inmenso reto de intentar arañar sus primeros puntos de la temporada fuera de casa en uno de los feudos más inexpugnables del continente.
El conjunto de José Mourinho afronta este choque con la imperiosa necesidad de reaccionar en el campeonato doméstico tras el tropiezo sufrido en la jornada anterior frente al Betis.
El Real Madrid y el Rayo Vallecano se citan en el Estadio Santiago Bernabéu en un derbi madrileño correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA SPORTS.