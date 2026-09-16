Barcelona - Racing de Santander, en directo
Barcelona
Racing de Santander
El Barcelona busca seguir con el pleno de victorias para mantener el liderato ante un Racing que tiene más fútbol que puntos.
Gran jugada del Racing en ataque, la primera del partido, Maguette profundiza para la subida de Aaron Martín, pone el centro, Villalibre toca de tacón para el propio Maguette que se va de Cancelo y la cruza ante la salida de Joan García.
OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL RACING, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MAGUETTE.
El Racing, que recordemos que ha metido 8 cambios en el once inicial, no está nada fino. No consigue tener el balón y sufre mucho sin él. Casi que lo mejor para los cántabros es el resultado.
Y así transformó el penalti Raphinha:
Aquí tienen el penalti sobre Raphinha:
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE RAPHINHA! Engañó a Agirrezabala y pone el 2-0.
No hay fuera de juego. El penalti se mantiene. Allá va Raphinha…
Pase al espacio para Raphinha que está al límite del fuera del juego, Pedro Felipe corrige bien pero llega muy forzado y con una plancha derriba al brasileño.
¡OJO, PENALTI A FAVOR DEL BARCELONAAAAAA!
Muy atento Joan García saliendo del área para hacer de líbero y despejar el peligro del pase al espacio que metió Canales.
¡Y OTRA LLEGADA DEL BARCELONA!
Pase atrás de Adeyemi para Raphinha, pero su disparo lo repelió Pedro Felipe, evitando el 2-0. Es bueno, me gusta mucho el central brasileño del Racing.
¡INCREÍBLE LO QUE HA FALLADO ADEYEMIIIIIIIIII! Nueva recuperación en salida de balón del Barcelona, Dani Olmo le mete un gran pase al espacio al germano que se queda solo ante Agirrezabala que sale bien a tapar, la pica Adeyemi y el balón se marcha rozando el palo.
¡La volvió a tener Dani Olmo, aunque está vez su disparo se marchó fuera! Estaba en fuera de juego el ex del Leipzig.
Es impresionante la presión tras pérdida del Barcelona. Recupera el balón rapidísimo el equipo de Flick que tiene ahogado al Racing.
¡DANI OLMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!
Exquisito pase filtrado de Pedri para encontrar el desmarque de Olmo, pero su disparo picado ante la salida de Agirrezabala se marchó por encima del travesaño. Estaba casi sin ángulo, muy escorado.
Centro con el exterior de la bota de Cancelo que no termina de conectar Dani Olmo por muy poco. Atrapó Agirrezabala.
Colgó una falta lateral Raphinha que no encontró rematador.
¡ADEEEEEEEEEEYEEEEEEEEEEEEEMI!
Disparo raso del atacante alemán del Barcelona que pasa muy cerca del palo izquierdo. Tuvo el segundo el germano.
¡QUÉ ATENTO ESTUVO AGIRREZABALA!
Salió muy rápido el portero del Racing para despejar un peligroso balón dividido que ya buscaba Raphinha.
Aquí tienen el golazo de Joao Cancelo:
Había salido muy bien el Barcelona que acumulaba varias llegadas y en la menos clara, un disparo lejano desde la frontal, marca el 1-0.
Salvó Agirrezabala el 1-0 tras un gran pase filtrado a Raphinha que no puede batir al ex del Athletic y Valencia, el balón le cae en la frontal a un Cancelo que le pega con el alma y se cuela por toda la escuadra. Es un golazo.
¡OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE JOAO CANCELO!
No le dura nada el balón al Racing. Muy activado en este arranque el Barcelona en la presión tras perdida.
Roba alto el Barcelona tras una gran presión, Dani Olmo busca el disparo desde el corazón de la frontal del área pero no encuentra portería.
Otra llegada del Barcelona, Cancelo tira la pared con Lamine, controla y le pega pero tapona muy bien Pedro Felipe.
Se para el partido para medir la presión del esférico. Está muy flojito así que se va a cambiar.
Primera llegada del Barcelona. Robaron los de Flick, balón largo al costado derecho para poner a correr a Lamine Yamal, controla pero su centro con la derecha se le cierra mucho y atrapa, seguro, Agirrezabala.
¡ARRANNNNNNNNNNNNNCA EL PARTIDO, MUEVE EL RACING!
Trencilla de Turno
El árbitro principal será José Luis Munuera Montero.
A los mandos del VAR estará Carlos Del Cerro Grande.
Saltan ya ambos equipos al terreno de juego. Buen ambiente en el Camp Nou.
Rotaciones masivas de José Alberto en el once. Ocho cambios. Cambia la defensa al completo con las entradas de Manu Hernando, Pedro Felipe, Facu y Aarón. También son novedad Maguette e Iñigo Sainz-Maza en la medular, además de Arana y Villalibre en la línea más ofensiva. Descanso para Zabiri y Pablo García, entre otros.
En el Racing jugarán de cara: Agirrezabala; Manu Hernando, Pedro Felipe, Facu González, Aarón Martín; Iñigo Sainz-Maza, Maguette, Prati; Canales, Villalibre y Arana.
Cuatro cambios mete Hansi Flick en el once. En defensa aparece Christensen en el eje y Cancelo en el lateral izquierdo. Ya en la zona de ataque, da entrada a Dani Olmo como enganche y Adeyemi en banda. Descanso para Cubarsí, Espart, Fermín y Gordon.
Ojo que ya tenemos onces. Vamos a repasarlos. El Barcelona sale de cara con: Joan García; Eric García, Christensen, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Adeyemi; Raphinha.
En el Racing, José Alberto no podrá contar con el sancionado Almeida ni con los lesionados Eriksson y Andrés Martín.
En lo estrictamente deportivo, Flick no podrá contar con los lesionados De Jong, Bardghji y Bisiwu.
El Barcelona, uno de los equipos más en forma de toda Europa en este arranque de temporada, cuenta sus partidos por victoria y busca seguir con el pleno esta noche. Los de Flick son 1º con 15 puntos. Enfrente se presenta un Racing que vuelve al Camp Nou 14 años después. Tras su larga travesía por el desierto, los cántabros han formado un equipo de bastante talento y que transita muy tranquilo por la clasificación: es 10º con 7 puntos y con la sensación de que su gran fútbol merecía incluso más puntaje. Hoy, los de José Alberto llegan al Camp Nou sin complejos y con mucho que ganar.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos desde Libertad Digital a la retransmisión en directo del duelo de la 6º jornada de Liga que mide en el Camp Nou al Barcelona y al Racing de Santander.