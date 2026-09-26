Locura en Wembley: Harry Kane falla un penalti
Inglaterra
España
Gordon (Min 36)
Lamine Yamal (Min 2)
La selección española de fútbol estrena la casaca con las dos estrellas como campeona del Mundo en el mejor escenario posible: en Wembley, el templo del fútbol.
Aquí tienen el penalti que mandó a la madera Harry 'PISTOLERO' Kane:
Reacciona Luis de la Fuente que mueve el árbol. Doble cambio. Entran Oyarzabal y Baena se marchan Ferran y Nico Williams, nefastos los dos por cierto.
España se salva y a ver si esto le sirve para meterse en el partido porque está siendo un baño de Inglaterra en este inicio de segunda mitad.
Aquí tienen el claro penalti de Rodri a Bellingham:
¡AL TRAVESAÑOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Iba con una potencia inusitada, se resbala en el pie de apoyo y el balón se marcha a la madera.
Va a ser Harry Kane el que lance la pena máxima.
¡PUES PENALTI A FAVOR DE INGLATERRA! A instancias del VAR, MUY TONTO PERO MUY CLARO.
El inicio de segunda parte de Rodri es dantesco. Madre del amor hermoso.
Pide penalti de nuevo Inglaterra de Rodri sobre Bellingham. Lo traba de manera muy inocente… y va a ir al VAR a verlo el árbitro italiano.
BUFFFF como achucha Inglaterra. Ahora una perdida de Rodri casi la aprovecha Saka pero Laporte, PROVIDENCIAL, tocó lo justo para desviar ese balón y que llegara Unai Simón.
El despeje del córner lo gana Inglaterra, mete un centro espectacular Bellingham y el central inglés remata solo pero afortunadamente su cabezazo no encuentra portería.
¡OJO, LA TUVO QUANSAHHHHH!
Córner a favor de Inglaterra. La cuelga Saka…
Achucha de lo lindo ahora Inglaterra. Tuvo que achicar Cubarsí. Está muy aculada España.
Sale mandona Inglaterra en este inicio de segunda mitad.
Sin cambios en ambos equipos en el inicio de esta segunda parte.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEENZA LA SEGUNDA PARTE, MUEVE INGLATERRA!
Menuda primera parte raruna donde las haya. España, y ojo sin balón, fue muy superior a una Inglaterra que cometió unos errores terribles tácticos y en salida de balón y nuestros pupilos robando en campo contrario se pusieron 0-1 con el tanto de Lamine Yamal y pudieron ponerse 0-3 perfectamente si Ferran Torres no hubiera fallado dos clamorosas oportunidades.
España, cuando mejor estaba -había recuperado el control a través de la posesión y estaba haciendo un rondo con los ingleses- se dio en un tiro en el pie en 5 minutos. Primero en una perdida lamentable de un Nico que sigue sin estar, Bellingham filtra un gran pase a Gordon que solo ante Unai le bate por bajo.
En la siguiente jugada Inglaterra le dio la vuelta al partido con un tanto de Harry Kane de cabeza que tocó Cucurella y dejó con el molde a Unai Simón.
Inglattera se lleva, NO SABE NI COMO, el triunfo parcial de una primera parte donde España ha sido mucho mejor, pero va perdiendo. ASÍ ES EL FÚTBOL y por ello es tan maravilloso.
FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE LA PRIMERA PARTE.
¡AL PALO CUCURRELLAAAAAAAAAA! Centro muy cerrado que se estrella en la madera.
Y aquí tienen el 2-1, el tanto de Harry Kane con la inestimable ayuda de Cucurella:
Un minuto de añadido.
Aquí tienen el 1-1, el gol de Gordon:
¡Y AHORA LO INTENTA FABIÁAAAAAAAAAAN! Le pegó desde la frontal y estuvo cerca de encontrar portería.
¡LA QUE HA TENIDO LAMINEEEEEEEEE! Perdida de nuevo en salida de balón de los ingleses, le llega el esférico a Lamine, que forzado en el punto de penalti la manda a Escocia.
¡MANDRE MÍA, VIVA EL FÚTBOL! Que locura en Wembley. Pudo España poner el 0-2, perdonó y en dos minutos le da la vuelta Inglaterra. Ahora O'Reilly desdobla a Gordon, pone un gran centro al corazón del área, llega con todo Kane que remata de cabeza, el balón lo toca lo justo Cucurella para despistar a Unai Simón y se cuela en la jaula.
¡OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE INGLATERRA, GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE HARRY KANE!
¡CASI MARCA EL SEGUNDO INGLATERRAAAAAAAAAAA! Harry Kane hace un mal control en una contra inglesa, pero encuentra la manera de sacarse el disparo estando encimado y el balón sale rozando la escuadra.
Estaba España volcada, Nico comete una perdida intolerable, Gordon la toca de tacón para Bellingham que le pone un caramelo como pase al espacio el extremo del Barcelona se queda solo ante Unai y le bate por bajo.
¡OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE INGLATERRA, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE GORDON!
¡CASI DANI OLMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!
Taconazo delicatessen de Lamine para Dani, Olmo controla, se gira y le pega cruzado y el balón se marcha ronzado el palo.
BLOCA de nuevo Unai Simón.
Nuevo saque de esquina a favor de Inglaterra. La cuelga Lewis-Skelly…
Jugada individual de Saka que se marcha de Cucurella, dispara desde la frontal pero Laporte mete la cabeza y tapona el disparo.
Aquí tienen la ocasión, CLAMOROSA, que mandó al limbo Ferran:
Pide penalti Inglaterra de Cubarsí a Lewis - Skelly pero fue el joven del Arsenal el que puso su cuerpo por delante para chocar con el central del Barça. SIGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN.
¡SAKAAAAAAAAAAAAAAAAA¡
El extremo del Arsenal engancha un disparo desde la frontal que se marcha por encima del larguero de Unai Simón.
¡PERO QUE HACE FERRAN TORRESSSSSSSSSSS! Increíble la que ha perdonado el jugador del PSG. Otra vez encuentra España una autopista central en Wembley, Rodri le filtra el pase al ex del Barcelona que hace un gran control orientado, se queda, de nuevo, SOLO ante Trafford y su disparo, manso, se marcha FUERRRRRRRRRRRA.
España ahora anestesia el partido a través de la posesión y con los olés desde la grada.
Muy canchero Pubill poniéndose en la trayectoria de Gordon para chocar con él y que no pudiera romper al espacio. SIGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN dice el italiano.
Inglaterra busca llevar la iniciativa a través de la posesión pero España, en bloque medio, no sufre ni cosquillas.
Despeja la zaga española.
Falta lateral a favor de Inglaterra. La cuelga Saka…
Aquí tienen la CLAMOROSA ocasión que mandó al limbo Ferran:
Sale poderoso para blocar Unai Simón.
Córner ahora para Inglaterra. La cuelga Lewis-Skelly…
¡HANNITA QUERIDA, LA QUE HA TENIDO FERRAAAAAAAAAAAAAN! Impresionante el hueco por el medio que deja la zaga inglesa, ya que Konsa sale como loco a presionar a Lamine que consigue girarse, se queda enganchado Guehi que habilita a Ferran que SOLO ante un Trafford que sale a achicar la manda al muñeco.
Buena jugada ahora de los ingleses. Gran cambio de orientación de Bellingham, la pincha de lujo Gordon y pone un centro con música pero Cucurella BIG TITÁN cierra de lujo y no deja llegar al remate a Saka.
Aquí tienen el gol anulado a Ferran:
Centro de Gordon que saca la zaga española. Intenta achuchar Inglaterra.
Taconcito de Bellingham dentro del área que no llega a Harry Kane porque se anticipa de lujo Laporte.
Tras la salida de un córner, la volea de Lamine fue bloqueada en primera instancia y Fabián la colgó para volver a crear peligro. La enganchó de lujo Ferran de volea, pero el delantero del PSG estaba claramente adelantado.
¡GOL ANULADO A ESPAÑA, A FERRAN TORRES, POR FUERA DE JUEGO!
¡NUEVA LLEGADA DE ESPAÑA! Alcanza línea de fondo Cucurella, pone el centro y tapona Quansah.
Aquí tienen el 0-1. El terrible error de Guehi y Lamine define a la perfección:
¡RESPONDE INGLATERRAAAAAAAAAAAAA!
Gordon dejó con el molde a Fabián, alcanza la línea de fondo, pone el centro, la toca lo justo Unai y no puede llegar Harry 'PISTOLERO' Kane.
Menudo inicio de partido. Ha silenciado completamente Wembley España. Parece un cementerio ahora mismo. Retumba el himno español -hay una masiva presencia de aficionados españoles-.
Error tremendo en salida de balón de Guehi que pierde la referencia de Lamine a su espalda, se la roba el extremo del Barcelona y ante la salida de Trafford se la cruza y tras tocar en la madera se va a la jaula.
¡OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ESPAÑA, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LAMINE YAMAL!
España se ha hecho con el esférico de salida. El guión de partido está claro. España dominando con balón e Inglaterra buscando robar y salir a la contra.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA EL PARTIDO, MUEVE ESPAÑA!
Se guardará un minuto de silencio por la memoria de todos los jugadores ingleses que han sido internacionales y que han perdido la vida en este 2026, entre ellos la la gran leyenda Kevin Keegan.
Trencilla de turno
El árbitro del partido será el italiano Davide Massa y en el VAR estará su compatriota Marco Di Bello.
Y sonó también el himno inglés- Esto está a punto de comenzar.
Suena el himno de España.
Salen ya ambos equipos al terreno de juego. AMBIENTAZO en Wembley.
OJO AL DATO
España no ha perdido en ninguno de los últimos 38 partidos. Tremendo.
Tres cambios respecto a la final del Mundial. Eric García por Pedro Porro, Nico Williams por Baena y Ferran por Oyarzabal.
Luis de la Fuente sale de cara con: Unai Simón; Eric García, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Nico Williams y Ferran.
Vamos a repasar los onces iniciales de ambos equipos:
Inglaterra sale de cara con: Trafford; Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Lewis-Skelly; Saka, Bellingham, Gordon y Kane.
En Inglaterra, Tuchel que fue muy criticado por su nefasto planteamiento en la segunda parte de la semifinal ante Argentina, no podrá contar con tres piezas muy importantes para él. Son baja los lesionados Cole Palmer, Marcus Rashford y Declan Rice.
España se presenta con cuatro novedades respecto a los jugadores que consiguieron ser campeones del Mundo. Roberto Fernández, Josep Martínez, Fermin y Huijsen entran y se caen el lesiona Joan García, un Marcos Llorente que renunció a la selección y por decisión técnica se caen Borja Iglesias y Gavi.
España estrena las dos estrellas ante una Inglaterra que tras ser tercera en el Mundial quiere dar continuidad al proyecto de Thomas Tuchel.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión del debut de España como actual campeona del Mundo. Lo hará en Wembley ante Inglaterra.