¡Comienza el gran Clásico con sorpresón de Mou!
Barcelona
Real Madrid
El Real Madrid necesita dar un puñetazo en la mesa en el Camp Nou. Los de Jose Mourinho están a 6 puntos de los de Hansi Flick y todo lo que no sea puntuar hoy en la Ciudad Condal dejará muy cuesta arriba sus opciones de título liguero.
DETALLE TÁCTICO
Vemos de salida a Bellingham incrustado en la sala de máquinas junto a Bernardo y Tchouaméni. Junta piezas en esa parcela central el técnico luso que sabe que el que se lleve esa batalla tiene muchas opciones de ganar la guera.
Vemos de salida a un Madrid valiente, con un bloque medio haciendo muy corto el campo, buscando reducir espacios a un Barcelona que de momento es protagonista con balón.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA EL CLÁSICO! Mueve el Barcelona.
Sorteo de campo con ambos capitanes, Fede Valverde por parte del Real Madrid, Raphinha por la del Barcelona.
Cariñoso saludo entre Jose Mourinho y Hansi Flick. En la previa se dedicaron halagos ambos técnicos. Esto está a punto de comenzar.
Suena el himno del F.C. Barcelona. Salen los protagonistas al campo. Ambiente de gala, no podría ser de otra forma, en el Camp Nou.
Ambientazo en Barcelona. Así están los exteriores del Camp Nou:
Apuran el calentamiento ambos equipos. 10 minutitos y comienza lo bueno.
Ojo a las botas de Juden Bellingham y de Brahim para el gran Clásico:
Curioso lo de los árbitros. Se negaban a hablar y últimamente, cuando les interesa, parece que sí dan la cara . Hoy hemos escuchado a Martínez Munuera en la previa en pleno césped en los micrófonos de DAZN:
Agradece la confianza del Comité: "Siempre, cuando uno recibe este tipo de designaciones, agradece la confianza del Comité, con la misma responsabilidad que siempre, pero todos sabemos que a nivel mundial este partido es muy mediático y lo vivimos con naturalidad, lo vivimos como los equipos, entre semana nos centramos en la competición europea y luego ya en el fin de semana".
Aislarse de lo que se dice: "A nivel general, durante toda una temporada, me suelo aislar y ser selectivo en lo que leo, oigo y escucho. La gente de mi alrededor sabe que tiene que filtrar muchas cosas".
Rutina prepartido: "Nosotros nos hemos modernizado, ponemos música en todos los partidos y justo antes de salir remarcamos lo que hemos puesto antes en la charla de la mañana y ponemos una canción que es muy especial para nosotros por lo que han hecho por nosotros nuestras familias".
Florentino Pérez no ha querido acudir al palco. Las relaciones entre ambas directivas están a día de hoy: ROTAS.
Sin sorpresas en el once de Flick contando con las bajas. Lo esperado. Sigue confiando el teutón en Gordon por delante de Adeyemi, para formar tridente arriba junto a Lamine Yamal y Raphinha.
En el Barcelona saldrán de cara con: Joan García; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Gordon y Raphinha.
Juega de cara Mourinho con mucho jugón en la sala de máquinas con Bernardo Silva acompañando a Tchouaméni y Arda Güler más tirado a banda derecha.
Ojo que ya tenemos onces iniciales y hay sorpresón de Mourinho.
El Madrid sale de inicio con: Lunin; Fede Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Bellingham, Diomande y Kylian Mbappé.
Así salía el Real Madrid desde su hotel hacia el Camp Nou:
Real Madrid TV ha hablado en la previa mandando un mensaje claro: los árbitros españoles son más blandos con los rivales del Madrid que con los del Barcelona:
"La tendencia es clara, los árbitros españoles son más blandos con los rivales del Real Madrid y más duros con los rivales del Barcelona"
TRENCILLA DE TURNO
Juan Martínez Munuera será el árbitro principal y Javier Iglesias Villanueva estará a los mandos del VAR.
Será la quinta vez que Juan Martínez Munuera, de 44 años, arbitre un Clásico en las 14 temporadas que lleva en Primera División. Hasta ahora, el saldo es positivo para el Real Madrid, con el que ha ganado tres de esos cuatro partidos:
Bajas en el Barcelona
En cuanto al conjunto azulgrana, Hansi Flick no podrá contar con los lesionados Koundé, Dani Olmo, Eric García, Christensen y Bardghji.
Bajas en el Real Madrid
En cuanto a las novedades deportivas ambos equipos llegan con bajas importantes. En el Real Madrid finalmente no se ha recuperado de su proceso gripal Courtois por lo que el meta belga es baja. Lunin estará bajo palos. El belga se une a las ausencias de Vinicius, sancionado, y los lesionados Ferland Mendy, Raúl Asencio y Rodrygo.
Las CLAVES DEL PARTIDO
1. La línea adelantada de Flick contra la velocidad de Mbappé
- El riesgo azulgrana: El bloque defensivo de Hansi Flick es muy alto, haciendo el campo muy pequeño. Si el Madrid consigue salir de esa primera presión, encontrará espacios a la espalda de la adelantada zaga azulgrana y ahí con la velocidad de Mbappé puede hacer mucho daño.
- Los laterales: Ambos equipos tienen mucho veneno en los costados. Los laterales de ambos equipos tendrán un papel clave para contener a Lamine y Gordon por un lado y a Arda Güler y Diomande por el otro.
2. La lucha por la sala de máquinas
El Barça recupera a Rodri tras descansar en Champions. Su capacidad para temporizar y asociarse con Pedri será vital para someter al Madrid.
El plan Mourinho será el de acumular piezas y no renunciar al balón. Con Tchouaméni y la gran novedad de Bernardo Silva más Güler metiéndose por dentro cuando el Madrid tenga el balón y un Fede Valverde que también echará una mano en fase defensiva a pesar de que hoy jugará como lateral, el Madrid quiere tener filtradores para cuando tenga el balón buscar los desmarques de Mbappé y Diomande al espacio. La profundidad de banquillo y el duelo de pizarras
En un partido de una tremenda exigencia física, el que mueva mejor las piezas de su banquillo tendrá más opciones de llevarse el triunfo.
4. La eficacia y el balón parado
En un partido que seguro será sumamente parejo, el acertar con las ocasiones que se generen será clave. El balón parado puede ser fundamental para desatascar el encuentro.
Un encuentro que mide dos estilos muy diferentes -el Barcelona busca ahogar al rival a través de una gran presión tras pérdida- mientras el Madrid es camaleónico. Los de Mourinho puede hacer daño con presión adelantada, robando en campo rival y también matarte a la contra con espacios.
Clásico clave en la lucha por el título en pleno mes de octubre. El Barcelona es líder con 18 puntos, seis más que un Real Madrid que suma 12. Los de Mourinho necesitan dar un puñetazo en la mesa en el coliseo azulgrana para no dejarse media liga esta noche.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del PARTIDAZO que mide en el Camp Nou al Barcelona y al Real Madrid.