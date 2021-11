Dani Alves escoge el '8' por Iniesta y Stoichkov: "Los homenajes, en vida"

Dani Alves lleva unos días siendo ya jugador del Barcelona, pero hoy ha sido oficialmente presentado como futbolista azulgrana. Lo ha hecho en el Camp Nou, acompañado por el presidente Joan Laporta. Con su sentido del humor habitual, Alves ha hecho las delicias de todos aquellos aficionados que se han acercado a saludar al lateral brasileño.

Presentación descalzo

"Hola culers, otra vez aquí. Si ustedes recuerdan bien la última vez que cogí el micrófono fue para decir que no sabía cuánto iba a durar ese sueño, pero el sueño ha dicho que no iba a terminar en ese momento y por eso estoy aquí otra vez. Me hicieron sentir muy especial y eso no ha cambiado. Soy uno más y por eso estoy aquí. Visca el Barça, visca Catalunya y visca la mare que va parir a todos ustedes"

Bromas en el Camp Nou

"Ahora estoy un poco más guapo. Nuestra esencia no la podemos cambiar. Sólo podía volver a pisar el césped así", en referencia al hecho de que saltó al verde sin zapatillas. "Este club no es una cosa mía ni del presi, es de todos"

Número 8, homenaje

"Quise hacerle un homenaje a Xavi y le pregunté si podía llevar el 6. Creo que los homenajes hay que hacerlos en vida. Con quienes tengo amistad. Hristo Stoichkov me dijo que no tendrás un par. Pues sí. A Andrés también le llamé y le dije que sería un honor y me dijo que estaba en mis manos"

Dudas sobre él

"Ya lo hemos hecho, pero es momento de juntarnos y volver a hacerlo. La gente que siente estos colores, escudos, club... es momento para conectarnos de buena energía. Eso hará que el club vuelva a ser lo que fue. Es un trabajo conjunto. Es el reto más grande y el más especial de mi carrera. La gente de fuera dirá que todo será un desastre. Calma. Yo hablo en el campo, aquí dentro. Mi fuerza es cuando la gente duda de mí"