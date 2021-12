¿Quién ganaría el Mundial si Hamilton y Verstappen no acaban la carrera?

Las espadas están en todo lo alto y no hay nada seguro para este fin de semana. Bueno sí, lo hay: Max Verstappen o Lewis Hamilton serán campeones del mundo de Fórmula 1. Ahora bien, con todo empatado, ¿qué pasaría en caso de que los dos no acabasen la carrera? Lo explicamos.

Ahora mismo la clasificación del Mundial pone como primer clasificado a Max Verstappen con 369.5 puntos, es decir, los mismos que tiene Lewis Hamilton. Eso sí, hay una diferencia vital que puede decidir el mundial en favor del piloto de Red Bull y esas son las victorias conseguidas esta temporada. Max lleva 9 y Hamilton 8.

En caso de empate, algo que solo podría producirse en caso de que ambos pilotos se quedasen fuera de los puntos, Verstappen se llevaría el trofeo por tener una victoria más que el siete veces campeón mundialista. Esa victoria es la que marca la diferencia ya que los podios, 17 y 16 respectivamente, no cambian ni cambiarán la clasificación.

Por lo tanto, si ocurre un accidente en el que no tienen que intervenir los comisarios o algún problema les sitúa fuera de los puntos, el Mundial se lo llevará Verstappen. Ojo, los comisarios ya han avisado que no pasarán ni una acción antideportiva que se produzca y les han amenazado incluso con quitarles todos los puntos del Mundial. Bottas, que es tercero, sería feliz con esta decisión, lógicamente, pero no parece que ese escándalo histórico se vaya a producir. Abu Dhabi dictará sentencia.