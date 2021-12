Xavi: "No podemos descartarnos para ganar LaLiga"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, se niega a dar el título de Liga por perdido, pese a estar a 18 puntos de líder Real Madrid aunque con un partido menos.

Tras admitir que "el objetivo principal" en el torneo de la regularidad es "quedar entre los cuatro primeros" para disputar la Champions el curso que viene, Xavi aseguraba que su equipo no está "para regalar nada" con media temporada aún por disputarse. "No podemos descartarnos para ganar LaLiga. Yo las he visto de todos los colores. Hay que ser positivos. Y en enero empieza la Copa, llegan la Supercopa y la Europa League. ¿Por qué no podemos ganar títulos? Estamos trabajando y mejorando mucho. El equipo se lo está creyendo y se está adaptando a nuestro modelo de juego. Vamos por el buen camino", afirmó en la previa de la visita del Elche al Camp Nou.

Xavi asegura que está muy satisfecho "con la actitud y el trabajo" de sus jugadores tanto en los entrenamientos como en los partidos. "Pero nos está costando más de lo que pensamos y con eso todavía no nos alcanza para competir", reconoce. "Tenemos urgencias y necesitamos ganar ya", subrayaba el preparador catalán, que considera que la visita del conjunto ilicitano es "un buen momento para dar un paso adelante", igual que el próximo martes en el Sánchez Pizjuán. "Vamos a por esos seis puntos para acabar bien el año; no nos queda otra", insistía.

Contra el Elche, el técnico barcelonista adelantaba que podrá contar con Jordi Alba y Ousmane Dembélé: "Los dos ya se entrenaron ayer con nosotros. Sólo eran molestias musculares y los dos están disponibles". Y volvía a ser "positivo" sobre la renovación del punta francés: "Ayer hablé con Ousmane. Tiene ganas de seguir y de continuar, está feliz aquí, y al final es un tema en el que su representante y el club tiene que ponerse de acuerdo".

Quien no estará ante el conjunto ilicitano es Gerard Piqué, baja por acumulación de tarjetas, lo que podría permitir a Eric García recuperar la titularidad en el eje de la zaga después de tres partidos como suplente. Xavi restó importancia a la suplencia del joven defensa central en los últimos compromisos del equipo: "Eric va a ser titular en muchos partidos. Dependerá de lo que busquemos en ataque y en defensa. Nos divide y fija muy bien, es muy importante en la salida de balón. Si mañana no juega Lenglet, el próximo día me preguntaréis por él".

Otro de los que podría entrar en el once este sábado es el atacante del Barça B Ferran Jutglà, de quien Xavi destacó que "puede jugar tanto de delantero centro como de extremo, va bien al espacio y es peligroso". Pero niega que al equipo le falten jugadores con gol. "No creo que nos falte gol, nos falta llegar al área y atrevernos más", matizó el técnico del conjunto azulgrana.

Preguntado por el rendimiento menguante de futbolistas importantes como Frenkie de Jong o Marc-André ter Stegen, Xavi defendió la calidad de ambos y recordó que "es una cuestión psicológica" a causa de los malos resultados. "Necesitamos la victoria y veremos las cosas diferentes, con Marc y con Frenkie", dijo.

Por último, Xavi ha querido valorar el sorteo de la Copa del Rey, que ha emparejado a su equipo con el Linares, de Primera RFEF. "Estamos viendo a rivales de menor categoría que están eliminando o llevando a la prórroga a equipos de Primera. Nos costará, y más a partido único", advirtió el técnico, quien recordó que el Barça B milita en la misma categoría y que, por lo tanto, ya dispone de informes sobre el conjunto andaluz.