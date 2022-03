Carlo Ancelotti ha atendido a los medios en la rueda de prensa previa al partido que enfrenta al Real Madrid y a la Real Sociedad el sábado. El encuentro pertenece a la jornada 27 de LaLiga Santander y se jugará en el feudo madridista. El técnico italiano no podrá contar ni con Valverde ni con Kroos para la cita liguera pero todos los focos se centran en la vuelta de octavos de la Champions ante el PSG, el miércoles de la semana que viene.

Valverde y Kroos

"Creo que Kroos es un problema pequeño y que va a estar ante el PSG. Valverde estará seguro ante el PSG. Han estado entrenando hasta hace poco y creo que no van a tener problemas".

Sensaciones antes de la Real

"Mis sensaciones son buenas. Veo compromiso e ilusión. Estamos listos para este tramo importante de la temporada. La Real juega bien al fútbol, pero tengo confianza porque veo al equipo bien".

Alaba

"Alaba está bien y juega mañana sin duda".

¿Responsable de la lesión de Kroos?

"Toni Kroos descansó ante el Alavés, por lo que no es un problema de cansancio. Es un poco de mala suerte. Ahora mismo no tenemos muchos problemas con las lesiones. Kroos va a parar cinco o seis días. Tener este tipo de lesiones a estas alturas quiere decir que hemos manejado bien el aspecto físico de la plantilla. Estoy convencido de esto".

Plan ante el PSG

"El plan que tenemos es de la Real Sociedad, que es lo que hemos trabajado hoy y espero que salga bien. Y luego está el plan ante el PSG, que espero que salga bien, también".

¿Está contento con la gestión del equipo?

"Ni lo he hecho perfecto ni tan mal como dice alguno. Honestamente estoy contento del trabajo que hemos hecho juntos, con los médicos, los fisios, los preparadores físicos... Hemos llegado a un punto de la temporada donde queremos estar. No estamos contentos por no estar en la Copa, que caímos sin los brasileños, con la lesión de Karim... Pero en Liga estamos bien y tenemos una desventaja mínima en la Champions. Estamos con ilusión y llegamos cuatro partidos seguidos sin encajar gol. Se llama solidez".

Cómo vive estos días

"Yo vivo estos días dependiendo de cómo entrene el equipo. Y mi humor es muy optimista, porque veo al equipo que está trabajando muy bien".

¿Ha bajado el nivel de LaLiga?

"Es verdad que ahora no hace falta tantos puntos para ganar LaLiga. Yo veo una Liga más igualada, con buenos equipos, con entrenadores que controlan bien las detalles... Para mí esto quiere decir que LaLiga española ha mejorado".

Sustitutos para Kroos y Valverde

"Tenemos a casi toda la plantilla lista. No voy a cambiar el sistema. Vamos a presionar más, eso es cierto. Voy a elegir ante el PSG el mejor equipo posible".

Bale, dos años sin jugar en el Bernabéu

"Me sorprende este dato, sí. Bale jugó ante el Villarreal porque no estaba Benzema, pero ahora sí está y bien. No voy a hacer un equipo pensando en el PSG, lo de mañana es una final para nosotros".

Camavinga

"Está contento, ilusionado. La posición de pivote le ha costado más, porque es una posición muy táctica. Como medio puede aprovechar más su energía. Mañana es una opción".