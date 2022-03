Odegaard reconoce que ha pasado informes a Haaland del Real Madrid

Martin Odegaard está atravesando su mejor momento como profesional. El jugador noruego destapa el tarro de las esencias en el Arsenal, donde es un líder y el conductor del fútbol ofensivo del conjunto gunner. Arteta le dio la confianza que no le mostraron en el Real Madrid y el talento ha hecho el resto.

Su salida del Madrid no fue la mejor. Notó que no gozaba de la confianza de Ancelotti y tampoco de buena parte de la planta noble del Bernabéu y decidió apostar por el Arsenal. Odegaard, íntimo amigo de Haaland, ha reconocido que ha hablado con su compatriota del Real Madrid. No sabemos que tipo de informes le ha pasado, pero teniendo en cuenta que su paso por el conjunto merengue no fue lo exitoso que se esperaba, no es de extrañar que no sean los mejores.

Somos buenos amigos, así que hablamos de muchas cosas, como cuando yo estaba allí. Así que sí, hablamos de eso, pero no es nada especial

Odegaard y Halaand están concentrados con su selección y Erling deshoja la margarita sobre su futuro.

Haaland no ha decidido todavía dónde jugará la próxima temporada aunque las cartas están marcadas. El City le ofrece el contrato de su vida, mientras que el jugador está enamorado del estilo de vida español. Real Madrid y Barcelona quieren al noruego pero las comisiones de su traspaso -unos 50 millones de euros a repartir entre su padre y Mino Raiola, su agente- dificultan la operación.