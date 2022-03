Piqué: "Se puede ser independentista y jugar con España, me motivaba que me pitasen"

Gerard Piqué sigue abonado a la polémica y, en una charla informal con el youtuber Jordi Wild, no ha dudado en criticar a los seguidores del Real Madrid, cuando aún colea la victoria del Barcelona sobre los blancos en el Clásico del Santiago Bernabéu (0-4), hace ya diez días.

Así, el central culé define a los seguidores madridistas como "señoritos y bienquedas". "Disfruto muchísimo más jugando contra el Espanyol que contra el Real Madrid, ya que es una rabia contenida, un resentimiento de años. Los del Madrid son unos señoritos y bienquedas", aseguró el jugador.

Asimismo, rescata su discurso sobre el Espanyol asegurando que "Hace tiempo que tengo tanto dinero como el presupuesto del Espanyol". "Me gusta más ir al campo del Espanyol que al del Madrid. Yo me alegro cuando el Espanyol sube a Primera porque voy a ir allí a jugar. Me gusta ir allí, entrar al terreno de juego, que te silben desfigurados. Que te rías y se cabreen todavía más. No hay nada como eso en el mundo. Diría que es mejor que el sexo", añadió el central.



No tardó Piqué en dar su versión sobre si es compatible ser independentista y representar a la selección española. "Creo que es compatible ser independentista y jugar con España. Hay jugadores que se nacionalizan para jugar con España y no sienten España. ¿Qué es sentir los colores? No te voy a decir si lo soy o si no lo soy. El voto es secreto y cada uno tiene que mantener su privacidad, y eso no te puede penalizar de cara a una carrera profesional", plasmaba el jugador, que podría volver al combinado nacional a las órdenes de Luis Enrique Martínez.

Otro tema candente fue cómo discurrió todo con Josep María Bartomeu, que tuvo que abandonar la presidencia del Barça tras los problemas económicos que acuciaban al club. El defensor, no tuvo palabras de agradecimientos para él. "No saber afrontar los problemas. Los últimos tiempos no lo vimos nunca por la Ciudad Deportiva. ¿Por qué me cruzo con Bartomeu? Cuando me miente a la cara con el Barçagate. El club contrata unos servicios para criticar a jugadores. Nos dice a la cara a Leo (Messi) y a mí que él no sabía nada", señalaba.

No sé quedó ahí el futbolista, que siguió azotando al expresidente del Barça. "Luego me entero de que sí lo sabía. Que me mintiera a la cara en un hecho tan grave... al menos da la cara y pide perdón. Salí como un imbécil a defenderlo", matizó.