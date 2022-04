Davide Ancelotti podría debutar como primer entrenador del Real Madrid

Davide Ancelotti, se sentará en el banquillo de Balaídos como primer entrenador del Real Madrid. La baja del técnico italiano coloca de inmediato al primer asistente del técnico como líder de la expedición para la cita liguera ante Celta. Será Carlo el que haga la alineación, pero Davide y el resto del cuerpo técnico los que tomen las decisiones durante el transcurso del encuentro, pues Carletto no viaja a Vigo.

Davide ya ha sustituido a su padre como primer entrenador, nunca en el club blanco, pero ya lo hizo en el Nápoles en el olímpico de Roma, hace dos temporadas. Y aunque los napolitanos perdieron aquel partido (2-1), llamó mucho la atención su aplomo y presencia en la rueda de prensa tras el partido. Habla cuatro idiomas.

La voz en la banda de Davide Ancelotti no le resultará extraña a los jugadores del Real Madrid. Suele ser él el que lleva la voz cantante en las sesiones de Valdebebas. Carlo observa y analiza mientras Davide dirige los ejercicios que el día anterior ha preparado junto al cuerpo técnico.

Licenciado en Ciencias del Deporte, empezó su carrera en el PSG en 2012, para después estar siempre ligado a su padre en el Madrid, el Bayern, el Nápoles y el Everton, teniendo cada vez más peso en el equipo. Estudioso del fútbol como pocos, Davide obtuvo la Licencia A de UEFA siendo el primero de su promoción. "Lo de enchufado del padre ya nadie lo sugiere", dicen en Valdebebas.

De hecho, hasta le han tanteado para que inicie su carrera en solitario. Y apuestan los que mejor le conocen porque algún día lo hará. "Yo no tenía talento para jugar al fútbol, pero me encanta, lo amo, así que decidí estudiar y formarme al máximo", contaba Davide durante su etapa en el Everton en una entrevista con The Guardian.