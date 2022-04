El Barça pide a sus abonados que cedan su asiento ante el Eintracht en "beneficio del club"

El FC Barcelona ha hecho un llamamiento a sus abonados que no puedan asistir al duelo ante el Eintracht, el próximo jueves en el Camp Nou en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League, para que cedan su asiento "en beneficio del club".

"A las puertas de las vacaciones de Semana Santa, con muchos abonados que se irán fuera de Barcelona y no utilizarán su abono, el Camp Nou podría no presentar una gran entrada y el Club dejar de sumar nuevos ingresos, a pesar del alto nivel de demanda de localidades", explicó en un comunicado el Barça, quien necesita "optimizar" sus recursos, por lo que piden a los socios que cedan su asiento, renunciado a una contraprestación económica.

Desde el pasado 5 de abril, el FC Barcelona agotó todas las localidades para el partido ante el Eintracht, por lo que la entidad azulgrana no dispone de entradas para vender. Un 'sold out' que ya logró ante el Sevilla el pasado domingo 3 de abril, aunque la asistencia fue de 76.112 espectadores, lo que significa que más de 22.000 asientos quedaron vacíos.

"Gesto en beneficio del club"

"El club no puede disponer de las localidades que no ocupen los abonados sin su autorización. Por este motivo, en el marco del contexto deportivo y especialmente económico actual, el Barça llama a aquellos socios abonados que no puedan que hagan un gesto en beneficio del Club, que sólo requiere rellenar un formulario", añadió la entidad.

Durante las últimas dos temporadas el club catalán ha dado la opción a los abonados a acogerse a un período de excedencia del pago del abono, manteniendo el derecho a recuperar su asiento la próxima temporada, una vez superada la pandemia.

Dada la situación excepcional, esta temporada tampoco se ha activado el 'Seient Lliure' ('Asiento Libre'), por lo que los abonados que no acuden al Camp Nou no pueden liberar su asiento a cambio de obtener una parte de las ganancias que tiene el Club con la venta de estas localidades.