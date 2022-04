Isco Alarcón, centrocampista malagueño del Real Madrid, ha dicho en su cuenta de Twitter —en un mensaje que borró enseguida— que él no es el topo del vestuario blanco que filtra las alineaciones de Carlo Ancelotti, tal y como se le acusa desde un sector madridista que actúa en redes sociales.

Así, el jugador andaluz, que no está convocado para el duelo de vuelta de cuartos de final de la Champions ante el Chelsea por lesión, se decidió a responder públicamente y ser tajante en el tema.

"Isco no es ya que no estoy convocado y no he asistido a la charla técnica. ¡A mandar hate a otro lado! ¡Tristes!", comentó el jugador madridista, que no es la primera vez que responde a este tipo de comentarios.