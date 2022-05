No ha pasado ni una semana del caso Kylian Mbappé y apenas unas semanas del caso Erling Haaland, todos con desenlaces negativos para el Real Madrid, y ya le están colocando al conjunto blanco nuevos delanteros para que Carlo Ancelotti sume a los Benzema, Vinícius y compañía.

Desde Italia, un nuevo nombre sale a la palestra y es el de Rafael Leao, delantero centro del Milan, que acaba de conquistar el Scudetto tras los años de sequía que el equipo rossonero ha vivido desde su mejor época con jugadores como Maldini, Pirlo, Shevchenko o el propio Carlo Ancelotti, que estaba en el banquillo de San Siro por aquel entonces.

Para los que no conozcan a Leao sus cifras este año han sido de Leao 14 goles y 11 asistencias entre todas las competiciones, incluyendo la Serie A, la Copa de Italia y la Champions. Es un delantero alto, potente físicamente y con mucha capacidad para generar peligro en campo contrario. Tiene 22 años y es portugués. Con él en el ataque, el equipo de Pioli ha conquistado una Liga que se le resistía desde hace más de una década.

En Italia le ven en el Real Madrid y hablan de una cifra que se antoja complicada de asumir. Ojo, no porque no tengan dinero para gastar, ya que se han quedado sin Mbappé y Haaland, pero sí porque 120 millones de euros suena un precio desorbitado por fichar a un jugador que aún no es un crack mundial.

La información la firma La Gazzetta dello Sport que añade el precio de salida fijado en la cláusula de Leao: 150 millones de euros.