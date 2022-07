Witsel, presentado por el Atlético: "Es la plantilla con más calidad en la que he estado"

Witsel ya luce los colores del Atlético de Madrid y la curiosa, cuanto menos, camiseta del conjunto rojiblanco para esta temporada 2022/2023. El jugador belga ha sido presentado hoy en el Wanda Metropolitano escoltado por el presidente, Enrique Cerezo, y por el director deportivo de la entidad, Andrea Berta. Además se ha hecho oficial el dorsal que llevará a la espalda: el 20.

Muchos temas sobre la mesa, como por ejemplo sus objetivos individuales, grupales, sus enfrentamientos pasados con el Atlético y su posición en el campo con Simeone.

Primeros días y por qué el Atlético

"Entrenamos muy fuerte, pero tiene que ser así. La pretemporada tiene que ser dura. Físicamente tienes que estar bien para empezar el campeonato. He elegido venir al Atlético de Madrid porque quería seguir jugando al alto nivel. Sé que no me quedan 10 años. Para mi el Atlético de Madrid es uno de esos clubes que está al más alto nivel y por eso estoy aquí"

Adaptarse a los nuevos compañeros

"Me han acogido muy bien. Los primeros días han ido muy bien. Los jugadores son muy simpáticos. Habló un poco de español y eso facilita las cosas. Los primeros días en el entrenamiento han sido un poco duros. Es un poco diferente a lo que hacía en mi otro club en Dortmund"

Jugar para Simeone

"Es uno de los mejores entrenadores del mundo. Es una de las razones por las que estoy aquí. Los últimos días nos hemos centrado en el físico. Aún no me he sentado con él. Hablé con él antes de su llegada. Estoy muy contento de haber venido. Da igual la edad con 26 o 33 siempre se puede aprender algo, y espero aprender de Simeone".

Rol en el terreno de juego

"Me siento muy bien. Creo que mi rol será como en la Selección, sería de seis o de cinco como se dice aquí. Tratar de equilibrar el equipo, tengo ese rol parecido con Bélgica y creo que va a ser más o menos lo mismo aquí".

Afición y compañeros que le han sorprendido más

"Recuerdo que fueron partidos duros. Muy buen ambiente aquí. Fue un partido muy caliente. Hicimos buen partido con el Borussia, pero aquí fue mucho más complicado. Tengo ganas de conocer este ambiente, pero esta vez estando en el buen lado. Es difícil, hay un grupo aquí con mucha calidad. Podría decir muchos jugadores Koke, Joao, Yannick, Griezmann, Cunha. Tenemos un grupo con mucha calidad. Es importante porque hay que tener muy buena mentalidad con hombres con muchas ganas de trabajar.

Mejor club y plantilla en su carrera

"He pasado por muchos países y muchos clubs. Este es el grupo en el que hay más calidad de toda mi carrera, hay muchos internacionales. Estoy orgulloso de estar aquí y ser parte de este grupo"