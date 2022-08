Xavi: "Koundé es la gran prioridad, necesitamos salidas para inscribirlo"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha reconocido que el central francés Jules Koundé es la gran prioridad entre los fichajes del conjunto azulgrana para inscribirlo y que llegue al partido de Liga este domingo ante la Real Sociedad, aunque para ello necesitan salidas, por lo que el cuadro catalán esperará a última hora para poder ofrecer la convocatoria.

"La prioridad es inscribir a Koundé. En este momento necesitamos salidas para inscribirle. Es un líder natural, comunica y tiene una gran salida de pelota. Hemos hecho un gran fichaje", explicaba Xavi en la rueda de prensa previa al segundo encuentro del Barça en LaLiga, este domingo (22:00 horas) en el Reale Arena de San Sebastián.

Precisamente, sobre el defensa francés, Xavi destaca su calidad. "Tiene mucha categoría y experiencia con el Sevilla. Es un gran futbolista y tiene liderazgo. En el Barça hay que demostrarlo cada partido, es un examen. Si tiene la mentalidad y aguanta la presión será un gran futbolista de presente y futuro. Yo lo veo más de central. Puede jugar de lateral porque es versátil, pero lo veo más de central", apunta.

No obstante, el flamante fichaje sigue sin estar inscrito en la competición. "Estamos esperando, aún tenemos tiempo. La lista la daremos mañana porque estamos pendientes de si podemos inscribirle o no. Esta es la situación, ahora está en stand-by, ninguna novedad de momento", añadió.

Por su parte, Xavi hizo un repaso de la actualidad azulgrana en el mercado de fichajes. "Vamos a valorar. No han salido ni Aubameyang ni Memphis Depay y mañana los podremos utilizar. Hay que ver cómo queda la plantilla", reconoció sobre la situación de algunos jugadores, entre ellos el gabonés, "un jugador importante" y que mañana "también podría serlo" ante la Real Sociedad. "Al final hay un mercado que acaba el 31 de agosto y no sabremos lo que pasará. No están las plantillas cerradas, hay oportunidades para salir y entrar. A día de hoy Aubameyang es jugador nuestro y cuento con él, pero veremos cuáles son las circunstancias", zanjó.

"El mercado debería acabar cuando empiezan las ligas"

En esta línea, Xavi reconoció que "no es el escenario ideal" para disputar una competición con el mercado de fichajes abierto. "El jugador debería estar centrado en el fútbol y el mercado debería acabar cuando empiezan las ligas. Al final no trabajas tranquilo. Estás preparando la semana con un jugador y se puede ir", destacó.

"Queríamos fichar a Azpilicueta y ahora esta es la situación. Hay gente en la plantilla para cubrir esta posición. Tenemos a Araujo, Sergi Roberto e incluso Koundé", selló sobre una zaga defensiva que también cuenta con Alejandro Balde, quien "puede ser competencia" de Jordi Alba, según el propio técnico.

En la medular, también se refirió al holandés Frenkie de Jong. "Yo lo veo de cara al juego, es espectacular. Tiene potencial para dividir, último pase, llegada... es un futbolista que siempre me ha gustado. Lo veo más de interior, pero se puede adaptar al pivote", expresó sobre el centrocampista.

Preguntado por la situación de Pablo Torre, quien llegó al conjunto azulgrana el pasado mes de julio, el joven de 18 años podría salir cedido en busca de minutos. "Hemos hablado de lo que puede ser mejor para él. Vamos a hablar con él y la idea es que esté en dinámica de primer equipo, pero hay que valorar si puede irse cedido", explicó sobre el racinguista.

El FC Barcelona se enfrentará a la Real Sociedad este domingo. Un encuentro donde Ferran Torres podría disputar sus primeros minutos esta temporada tras superar su lesión en el pie. "Está muy bien, muy metido. Tiene que ser pieza fundamental para nosotros. Lo veo más de banda hacia dentro. La desgracia es que no ha podido empezar al mismo ritmo que sus compañeros. Va a participar seguro", dijo.

Un encuentro donde Xavi deberá alinear al recambio de Sergio Busquets, sancionado tras el primer partido de Liga ante el Rayo Vallecano. "Hay jugadores para jugar ahí: Kessié, Frenkie, Pjanic... tenemos plantilla y mucha variedad. Decidiremos mañana, pero lo tengo bastante claro en la cabeza", afirmó.

También se refirió al fichaje de Casemiro por el Manchester United. "Es un futbolista que ha marcado una etapa en el Real Madrid. Han fichado jugadores para suplirlo y es una baja importante para ellos. Ha ganado muchas cosas y ha sido fundamental en la última década. Son decisiones del rival", sentenció.