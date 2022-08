El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, ha dicho este domingo, en la rueda de prensa previa al encuentro de LaLiga ante el Atlético de Madrid en Mestalla (lunes, 22:00 horas), que cree que finalmente van a poder fichar al delantero uruguayo Edinson Cavani, apuntando que el máximo accionista del club, Peter Lim, está trabajando mucho en ello.

"Soy optimista por naturaleza, estamos trabajando, hablando, pienso que tenemos posibilidades. Peter Lim está trabajando mucho y pienso que vamos a fichar a Cavani porque Lim en estos momentos cree mucho en esta posibilidad", aseguraba.

El técnico italiano ha dicho que el club no tiene un plan B si al final no llega Cavani, añadiendo que ahora mismo tienen a tres delanteros en la plantilla, y entiende que no es fácil cerrar de forma rápida el fichaje de un jugador de la entidad del uruguayo, de quien ha dicho que no importa la edad que tiene, ya que recalca que lo importante es su mentalidad.

"Cuando se habla de Cavani no es un jugador normal, ha jugado en grandes clubes y al máximo nivel mucho tiempo. Tiene 35 años pero una mentalidad increíble, yo hablo de la parte técnica y no de dinero, ese no es mi problema, son dos cosas diferentes. El problema es que en una operación habla mucha gente y no es fácil cerrarlo en dos minutos", afirma. "Estamos trabajando en ello dos o tres semanas, pero vamos a esperar y yo espero que se va a cerrar de manera positiva para nosotros. Hemos hecho de todo para solucionarlo y espero que se va a cerrar el fichaje", insiste.

Gattuso comprende que el aficionado se ilusione con el posible fichaje de Cavani "porque estamos hablando de un campeón, de un futbolista que ha jugado en equipos de un gran nivel, yo también estoy ilusionado porque venga aquí".

Sobre la posible marcha del equipo de alguno de los otros delanteros del equipo como el brasileño Marcos Andre o el también uruguayo Maxi Gómez en el caso de llegar Cavani, el preparador italiano dice que no ha hablado con ellos para decirles que se tienen que marchar, añadió que es un tema que llevan el director deportivo Corona y los representantes y apostilló que "quedan cuatro días para cerrar el mercado y puede pasar de todo".

Sobre la llegada de Bryan Gil, Gattuso reconoce que es una operación que está cerrada desde hace dos o tres días, que el Tohtenham les ha dicho que "al 99 por cien viene" cedido pero que antes tienen que fichar a otro jugador para suplirlo.