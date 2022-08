James, a la desesperada: usa una entrevista para 'venderse' al Valencia

El fútbol actual y las nuevas tecnologías abren nuevas vías de comunicación para los jugadores, como por ejemplo, venderse de manera evidente a un club usando una entrevista con un medio de comunicación. Eso es lo que ha pasado con James Rodríguez y su entrevista con el Twitch de El Chiringuito.

Durante la entrevista con el presentador, Edu Aguirre, James ha dicho en muchísimas ocasiones que por supuesto estaría encantado de "darle pases a Cavani" en el Valencia y ante las preguntas del periodista y amigo del jugador, James ha aprovechado para directamente ponerse el cartel de ‘en venta’.

"¿Te bajarías el sueldo para jugar en el Valencia", le comentó Aguirre. James respondió "yes". También dijo a las claras que "si Cavani necesita alguien que le dé pases, yo estoy dispuesto". Hay que recordar que James está ahora mismo jugando en el Al Rayyan de Qatar tras no asentarse en ningún equipo en los que has estado después de salir del Real Madrid.

La entrevista, en tono amistoso, fue incluso por derroteros más adolescentes cuando le preguntaron por la posición donde se siente más cómodo dentro del campo. James, con una sonrisa, matizó si se refería a la posición dentro del campo o en otros aspectos de la vida, a lo que Edu Aguirre dijo "no, a la cama, no te fastidia".

Ahora queda por ver si el Valencia coge el testigo de James y se interesa por el jugador.