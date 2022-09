Javier Tebas: "Quiero continuar al frente de LaLiga después de 2024 y desarrollar LaLiga Impulso"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, protagoniza la portada del último número de la revista 'Influencers' con una amplia entrevista en la que repasa los temas más candentes de la industria y cómo ha cambiado el fútbol en los últimos años tras casi una década liderando esta organización. Además, expresa su deseo de continuar al frente para avanzar en el objetivo de profesionalizar la competición española y hacerla más rentable para los clubes.

Tebas comienza la entrevista rememorando sus comienzos en el fútbol y cómo accedió a presidir LaLiga tras convencer a los clubes del cambio radical que necesitaba el fútbol español, centrado en los que han sido los ejes y principales éxitos de su gestión: control económico, lucha contra los amaños y venta centralizada de los derechos audiovisuales.

Convencido de que el ámbito de decisión tiene que estar en los clubes y de que todo lo que haga en LaLiga debe tener su convencimiento, aunque no haya unanimidad, justifica su mala relación con el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, en su antagónica forma de entender el fútbol y da por perdida una mejora en la relación hasta que no se produzca un cambio en esa entidad.

Declarado aficionado del Real Madrid, tampoco evita hablar de su enfrentamiento con Florentino Pérez, principal opositor a su último gran proyecto, La Liga Impulso. "El problema que tiene el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, es que si LaLiga es más fuerte y los clubes pueden ser más sólidos económicamente y tener mejores jugadores e infraestructuras, su proyecto de Superliga será cada vez menos atractivo", dice.

"Los clubes no quieren destruir las ligas nacionales y la Superliga las destruye, diga lo que diga Florentino Pérez", a lo que añade que "lo que está haciendo Florentino Pérez con su proyecto de Superliga perjudica al Real Madrid. Se está creando un distanciamiento con el resto de aficionados en España, que antes no existía".

Es precisamente en el acuerdo con CVC y LaLiga Impulso donde tiene Tebas centradas sus energías y lo que le motiva a aspirar a continuar como presidente de LaLiga una vez concluya su actual mandato. "Quiero continuar y que esté desarrollado el plan Impulso que vamos a desarrollar con el dinero de CVC porque me han elegido presidente para proyectos de este tipo. El proyecto de CVC lo que nos permite es anticipar inversiones que habrían tardado quince o veinte años en hacerse y que van a permitir a los clubes modernizarse, invertir en infraestructuras, digitalizarse…".

Tebas es también muy claro respecto al control económico de los clubes. Destaca que todos los clubes conocen las reglas, "y el único que dice no conocerlas es el Fútbol Club Barcelona, pero sabe cómo es el control económico desde hace tiempo y sabe que con Bartomeu se ha hecho cumplir igual". Además, añade que "lo que pasa es que, por el contexto que tienen, es mejor echarle la culpa a Tebas, cuando yo no soy el que lleva el control económico. Yo no estoy en ese día a día".

Otra de las cruzadas de Javier Tebas en los últimos años ha sido la lucha que mantiene contra los llamados clubes-estado como el PSG o el Manchester City, de los cuales dice que están realizando dumping económico, un aspecto que afecta a la igualdad entre competiciones. "El pasado mes de junio hemos vuelto a presentar una denuncia ante la UEFA (y ante la justicia francesa) contra el PSG, que se une a la que ya presentamos contra el Manchester City el pasado mes de abril también, porque entendemos que estos clubes están incumpliendo de forma continua la actual normativa de fair play financiero. Nosotros seguiremos trabajando para que se cumplan las normas".

El presidente de LaLiga analiza también en la entrevista el impacto de las nuevas tecnologías en la industria del fútbol y cómo desde LaLiga se lleva años invirtiendo como una herramienta necesaria para conectar con nuevas audiencias. "Cómo se retransmitía y veía el fútbol en el año 2013 no tiene nada que ver con el año 2022 (cámaras áreas, de HD o las cinemáticas, pero también los efectos, estadísticas…) y también han cambiado mucho las ventanas por las que se ve el entretenimiento. Antes no existían OTT como Netflix, HBO, Disney, Amazon Prime, etc. que ahora tienen unos trece millones de usuarios. Esta disrupción que se ha producido nos exige trabajar mucho para adaptarnos a la tecnología y a los entornos que hay", afirma.

En ese sentido, Tebas defiende que lo que más se ve en las redes sociales es el fútbol y pone el ejemplo de TikTok, patrocinador de la Eurocopa y con una audiencia de entre 14 y 22 años y reconoce "ponerse malo cuando dicen que los jóvenes no ven fútbol porque significa que no tienen ni idea y que no han estudiado la realidad".

Precisamente, la evolución lógica hacia la digitalización es una de las principales razones de su alianza con EA Sports, que se convertirá en nuevo Title Sponsor a partir de la próxima temporada y supondrá una transformación en la experiencia con los fans. "Esta alianza supondrá una evolución histórica y está llamada a ser una verdadera transformación en la manera de disfrutar de la experiencia del fútbol en todo el mundo", reconoce.

Sobre esta temporada, Tebas se muestra convencido de que será una liga muy competitiva y se moja respecto a la liga femenina, de la que reconoce que tiene su hueco y un crecimiento importante. "Creo que puede llegar a mover, económicamente, como clubes de la Primera RFEF buenos, incluso llegar alguno a un nivel de presupuestos de clubes de Segunda División… pero que no piensen que por haber constituido una liga profesional van a llegar los ingresos. Hay que trabajar el producto, tener gente muy seria al frente de las instituciones y saber gestionar", remacha.