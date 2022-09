Klopp pide perdón por el apocalipsis del Liverpool en Nápoles

Mal inicio de año para el Liverpool tanto en la Premier League como en la Champions. En el campeonato doméstico se han dejado muchos puntos por el camino y son séptimos a seis puntos del líder que es el Arsenal. En cuanto a la Liga de Campeones, primer partido, primera derrota y encima goleada del Nápoles sobre el equipo de Jurgen Klopp.

La derrota en el estadio Diego Armando Maradona por 4-1 fue muy dolorosa y aumenta más la crisis de sensaciones del vigente subcampeón de Premier League y Champions. Ni siquiera el fichaje de Darwin Núñez como recambio de Mané en la delantera ha ayudado a mejorar los números de la temporada pasada y Klopp ha tenido que dar explicaciones en rueda de prensa y zona mixta.

"Es muy difícil aceptar esto. Si has visto el partido es sencillo ver que empezaron con dos penaltis a favor y que el Nápoles jugó un gran partido y nosotros no. Esa es la primera explicación de la derrota", comentó el técnico del Liverpool en BT Sport.

Klopp no quiso poner excusas y pese a encajar dos goles desde el punto de penalti, el alemán cree que concedieron y regalaron demasiado: "Nos marcaron un penalti y fallaron otro, pero los dos goles siguientes se los servimos en bandeja. Deberíamos haber defendido mejor. Con 3-0 tuvimos ocasiones, pero nunca estuvimos en el partido. Hasta que no entró Thiago al campo, no recuerdo una sola presión bien hecha".

El Liverpool es penúltimo de su grupo mientras que el Nápoles se ha hecho con la segunda plaza. En el otro partido, el Ajax goleó 4-0 y al no encajar, el equipo holandés se pone líder del grupo A.