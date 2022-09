Ancelotti sobre Vinícius: "No estoy sordo ni soy tonto"

Ya estamos en la previa de la segunda jornada de la Champions y este miércoles a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu, Real Madrid y Leizpig se medirán en busca de los tres puntos. El conjunto blanco es el actual líder del grupo con tres puntos, los conseguidos en Escocia frente al Celtic de Glasgow. En rueda de prensa, Carlo Ancelotti, que ha repasado la actualidad alrededor del partido.

Vinícius, polémica

"Le veo un gran jugador, que está mostrando todo su talento. Nada más. No entramos en este tema. No estoy sordo ni soy tonto, escucho lo que se dice, pero no es un tema ni para nosotros ni para Vinicius. Vinicius tiene una calidad extraordinaria y es bastante normal que el rival lo intente frenar. Hay un reglamento que protege a todos los futbolistas, no solo a Vinicius"

Paciencia con Asensio

"No se le puede considerar un joven-joven ni un veterano. En este momento tiene que aguantar, lo está haciendo bien. La reacción al enfado ha sido buena, entrenó muy bien ayer y lo ha hecho muy bien hoy, y esto es lo que tiene que pasar cuando un jugador se enfada. Hay dos reacciones, entrenar mejor o bajar los brazos. Tiene la oportunidad de jugar mañana"

Benzema puede llegar al derbi

"Hay posibilidades, está evolucionando bien. Sólo si no hay ninguna duda podrá jugar"

Hazard y su rendimiento

"Cumplió lo que le pedimos. Mi opinión personal es que cumplió con lo que tenía que hacer, como el equipo, y eso es lo más importante. Antes del partido contra el Mallorca dije que no le pedía goles. Sin Karim hemos marcado siete"

Rival, el Leizpig

"La delantera es muy peligrosa. No sólo Werner, Nkunku lo está haciendo bien y lo hizo bien el año pasado. Es un equipo muy peligroso cuando le das la oportunidad de demostrar sus cualidades. El aspecto defensivo va a ser igual de importante mañana que el ofensivo".