El diario El Mundo sigue con sus nuevas entregas de BarçaLeaks, las revelaciones sobre ciertas interioridades que no dejan en buen lugar a la entidad azulgrana. Tras destapar los chantajes de Leo Messi para renovar y descomunal contrato de Gerard Piqué en 2018, el rotativo madrileño publica este viernes una información en la que se desvela los motivos que llevaron a Neymar a abandonar el Barça en verano de 2017 para fichar por el París Saint-Germain, club que abonó los 222 millones de su cláusula de rescisión.

Un asunto personal del jugador y el enfado de su padre por la filtración del signing bonus que firmó Neymar al renovar figuran en el centro de la salida, según esta información.

El diario madrileño difunde un correo electrónico de Raúl Sanllehí, entonces director de fútbol del Barça y hoy director deportivo del Real Zaragoza, en el que detalla al presidente del club, Josep Maria Bartomeu, y al director ejecutivo (CEO) de la entidad, Óscar Grau, entre otros directivos, los pormenores que llevaron al brasileño a abandonar el Barça. El email es del 31 de julio de 2017, sólo tres días antes de que Neymar estampara definitivamente su firma con el PSG.

"Hoy he estado, de acuerdo con Óscar (Grau), en casa de Ney Pai para tantear la situación", arranca su extenso correo. "Me he encontrado con un hombre enrabietado y con muchas ganas de guerra. Muy molesto con el club", añade en referencia a la filtración de la prima de fichaje que había firmado su hijo un año antes al renovar su contrato con el club, que ascendía a 64,4 millones brutos, de los cuales 43,65 debían ser abonados por el club al futbolista ese mismo día. Debido a la inminente salida del brasileño, el Barça decidió paralizar el pago. El asunto acabó en los tribunales y con un compromiso pactado años después con la directiva de Joan Laporta.

El ejecutivo azulgrana advierte que días antes el padre del jugador estaba de lado del Barça. "Desde hace semanas me ha demostrado que ha estado trabajando para convencer a su hijo de que no cometa el error de marcharse al PSG (...) Me llamaréis ingenuo o iluso pero no me preocupa. Yo he estado horas y horas con este hombre y creo que lo conozco lo suficiente como para saber cuándo va de farol y cuándo dice la verdad". "En este caso tengo el convencimiento absoluto, me lo ha demostrado, de que estaba de nuestro lado", apunta.

Y prosigue: "Durante las conversaciones que mantuvo con el padre de Neymar nunca ha hablado de pedir más dinero, en repetidas ocasiones me ha pedido ayuda y que hable personalmente con su hijo", detalla, algo que "en las cinco negociaciones anteriores, nunca me dejó solo con él".

Luego entró en juego la desconfianza del padre de Neymar. "He estado volcado con el padre durante las últimas semanas. He hablado horas y horas. Os aseguro que estaba con nosotros, hasta los últimos dos o tres días, cuando muy equivocada e injustamente, se ha sentido traicionado cuando el día antes del partido de Miami ha salido publicado el tema del signing bonus pendiente", indica. "Él interpretó que el club lo había filtrado para presionarle (e incluso se lo ha tomado como una amenaza). Y aquí es cuando lo empezamos a perder... Evidentemente yo he defendido que en ningún caso había sido filtrado por nosotros, pero él me ha dicho que es como el pedo en el ascensor en el que vas sólo con otra persona. Se lo ha tirado el otro. No falla", detalla.

"En fin, que a partir de esa filtración este hombre ha comenzado a convencerse de que no es adecuado intentar que su hijo se quede ("no me fío de vosotros, me habéis engañado repetidamente: desde que Sandro (Rosell) me abandonó y tiró a los caballos, pasando por la promesa de Barto por no pactar con el fisco y hasta el recochineo con la oficina de Sao Paulo y ahora esta filtración del signing bonus)", asegura. Y remata: "Me ha dicho que si no cobra hoy el pago (del signing bonus), tendrá argumentos legales para resolver el contrato. Entonces no veréis los 222 millones y ya veremos, como jugador libre, dónde juega a partir de ahora".