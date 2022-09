Raíllo sobre Vinícius: "Cuando se le tilda de provocador usa el comodín del racismo"

Antonio Raíllo, capitán del Mallorca, estuvo presente en el partido que enfrentó en el Santiago Bernabéu al Real Madrid y al conjunto bermellón y en el que fue protagonista Vinícius. El capitán del cuadro balear ha concedido una entrevista al ‘Diario de Mallorca’ y ha dado su opinión sobre las actitudes del jugador blanco.

"Vinicius que baile pero que no falte, que no insulte y no menosprecie a los compañeros de profesión; luego cuando se le tilda de provocador usa el comodín del racismo", sentenció Raillo en la entrevista.

Hay que recordar que en ese mismo partido Vinícius tuvo varios piques con jugadores del Mallorca e incluso se habla de Javier Aguirre, técnico balear, diciéndole a sus futbolistas que fuera fuerte contra el atacante carioca. "En el campo hay que hablar, aquí no. Lo que pasa dentro ahí queda", dijo Javier Aguirre después del choque.

Lo que está claro es que ahora las críticas que hace Raíllo se pueden volver en su contra ya que el ambiente general alrededor de Vinícius es más defensivo que ofensivo.