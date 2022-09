Míchel : "A veces pasan cosas en el deporte femenino que si pasasen en el masculino..."

Míchel, entrenador del Olympiacos, habló la pasada noche en una entrevista para Onda Cero en la que charló sobre su nueva etapa en Grecia, lugar en el que ya estuvo hace unos años, y además dio su opinión sobre temas como el conflicto interno que existe actualmente en la selección femenina, concretamente entre las jugadoras y el seleccionador Jorge Vilda.

"Me parece increíble lo que ha pasado; por un lado que las jugadoras opinen de los métodos y por otro que la Federación no vea un problema, ahora tiene difícil solución. No recuerdo muchas situaciones en las que haya pasado eso en el fútbol masculino. Y dirán... "está comparando". Es una comparación tan odiosa como las otras que se han entre el fútbol masculino y femenino", comentó el exjugador blanco.

Además, Míchel cree que el fútbol femenino necesita otro tipo de visibilidad: "El fútbol femenino vale mucho más de la necesidad de querer mostrar que el fútbol femenino es muy válido. A veces pasan cosas en el deporte femenino que si pasasen en el masculino... Siempre la comparación hace como que estemos en pelea".

Por otro lado, Míchel defendió en el equipo masculino a Luis Enrique: "Luis Enrique con su personalidad recibe mucho pero también sabe devolverlas; si él considera que debe defenderse, lo hace. Y me parece respetable".

Y como no, el exentrenador de Getafe, Sevilla o Málaga, entre otros, se refirió a su nueva etapa en Grecia: "Estoy contento e ilusionado porque me apasiona mi profesión, me apasiona entrenar. No me hice entrenador para entrenar equipos grandes, pero sí me he preparado por si alguno me llama".

Sobre entrenar al Real Madrid, pregunta recurrente cuando se habla con Míchel, el madrileño lo tiene claro: "Los que mandan tienen sus filias. Tienen cercanía a la gente con la que han trabajado. Si Ramón Mendoza hubiera sido presidente cuando dejé el fútbol seguramente me hubiera hecho entrenador o director deportivo. Mira el caso de Zidane que llegó al primer equipo con Florentino y ganó tres Champions".