El sufrimiento de un 'Fenómeno': la película de Ronaldo que repasa sus años más difíciles

Ronaldo Nazazio presentó el viernes en los Cines Callao, en pleno corazón de Madrid, la película documental producida por DAZN que repasa los cuatro años más difíciles de la carrera del delantero brasileño. Desde la final del Mundial de 1998 que pierde ante Francia hasta su redención en 2002, el ‘Fenómeno’ sufrió graves lesiones que pusieron en duda su futuro como futbolista.

Hemos podido asistir al preestreno de la película que se estrenará en la plataforma el próximo 21 de octubre, y merecerá la pena ver por los testimonios y la revelación de algunos hechos que no se conocían hasta ahora.

"Grabar este documental fue una experiencia emocional y catártica. Es un verdadero retrato de mi vida", comentó Ronaldo tras el visionado de la película ante los centenares de asistentes. La película se centra en los cuatro años que transcurren entre Francia 1998 y Corea – Japón 2002: desde la dramática final que pierde Brasil (3-0) ante la Francia de Zidane tras la convulsión que sufrió horas antes del partido el crack sudamericano hasta la redención y el doblete de la final de Yokohama cuatro años después ante Alemania (2-0). En medio, las dos terribles lesiones de rodilla. Las dos operaciones llevadas a cabo en Francia, las recomendaciones de un doctor estadounidense de retirarse del fútbol para poder llevar una vida normal y su difícil situación en el Inter de Héctor Cúper.

Ronaldo era la gran estrella del fútbol mundial en 1998. Tras su mágica temporada en el Barcelona (1996-97) y su primer año en el Inter (1997-98), el brasileño, que ya había sido campeón del mundo (sin jugar) en EEUU 1994, estaba llamado a ser la gran figura del Mundial de Francia. Brasil, la gran favorita, llegó a la final pero se encontró con un problema inesperado. Ronaldo, horas antes de la final, sufrió una convulsión. Se desvaneció delante de sus compañeros en el hotel y estuvo casi tres minutos inconsciente. "Me asusté mucho. Fue terrible", comenta Roberto Carlos en la película. "No me acuerdo de nada", asegura Ronaldo.

Todo se quedó en un susto y tras una alineación filtrada en la que no salía de titular, el crack brasileño jugó pero no tuvo su día. Fue la noche de Zinedine Zidane, que también aparece en la película, autor de dos goles que le valieron a Francia para proclamarse por primera vez campeona del mundo.

Ronaldo habló brevemente tras el visionado de la película | David Lacruz

Tras el Mundial del 98 llegaron las dos terribles lesiones de rodilla del brasileño. Dos lesiones que estuvieron a punto de retirarle del fútbol. "Nunca me plantée rendirme. Yo tenía 23 años y no quería dejar el fútbol", comenta un emocionado Ronaldo. Para Christian Vieri, compañero en el Inter, lo que tuvo que sufrir el brasileño es difícil de imaginar: "Sufrió lo indecible, es un luchador y por eso es un auténtico fenómeno".

Su difícil relación con Cúper, una vez recuperado de la lesión, pusieron en duda su presencia hasta el último momento en el Mundial de Corea y Japón de 2002. "Fue mi única duda hasta el último minuto. No tenía la seguridad de que Ronaldo fuera a volver a buen nivel pero decidí confiar en él", comenta Luiz Felipe Scolari, seleccionador de Brasil en 2002. Le salió bien la jugada: 8 goles en 7 partidos, récord histórico de goles en una misma edición de un Mundial, autor de un doblete en la final y campeón del mundo siendo la estrella de Brasil. La redención por la que tanto había luchado valió su peso en oro. "Mereció la pena todo el sufrimiento", sentenció un emocionado Ronaldo en la sala principal de los Cines Callao.