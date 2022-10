Sergio Canales, jugador del Real Betis, ha publicado una carta a través de su cuenta de Twitter, en la que se defiende de su polémica expulsión ante el Cádiz el pasado miércoles.

El jugador cántabro comenzaba la carta de la siguiente forma: "Siento no poder estar con mis compañeros y mi afición este domingo contra el Atlético de Madrid, pero siempre he respetado las actuaciones arbitrales con la máxima educación y en Cádiz no fue una excepción. No tengo NADA que reprocharme. NADA."

Además, el jugador bético comenta que tiene la conciencia muy tranquila y va a seguir actuando de la forma en la que lo ha hecho estos catorce años que lleva como profesional, tanto con los árbitros, como con compañeros y rivales.

Canales se defiende de su expulsión finalizando el escrito del siguiente modo: "Todos me conocéis y también sabéis que si me hubiera equivocado, pido perdón al minuto. No es el caso. Estoy frustrado por no poder jugar esta próxima jornada. Esa es la gran derrota que tengo. Toda la fuerza para mi Betis. Seguimos".

La polémica por su expulsión se agudizó cuando se publicó el acta del partido por parte del árbitro Mateu Lahoz, ya que no aclaró qué le había dicho el santanderino para tomar la decisión de mandarlo a vestuarios antes de que finalizase el encuentro. Solamente se limitó a señalar que la primera amarilla fue por "hacer observaciones a decisiones arbitrales" y la segunda por "reiterar sus observaciones a decisiones arbitrales tras haber sido advertido".

Las explicaciones que Canales dio a sus compañeros no coinciden con la versión redactada por Mateu. El cántabro asegura que la primera cartulina amarilla se la muestra por pedir un minuto más de añadido, ya que durante los siete minutos que se habían añadido, el balón estuvo la mayor parte del tiempo parado y apenas se había podido jugar.

El colegiado valenciano, según esta versión, le mostró el reloj señalándole que ya lo había dado, pero el jugador bético le insistió en que se tendría que jugar uno más, de manera correcta y sin alterarse, lo que provocó la primera amonestación. La segunda amarilla, llegó apenas 7 segundos después por reiterar las decisiones que ya le había explicado Mateu.

Debido a esta expulsión, el Real Betis no podrá contar con un jugador clave ante el Atlético de Madrid, partido muy importante de cara a las aspiraciones de ambos equipos de clasificarse para la próxima edición de la Champions League.