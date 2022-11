Tiembla Francia: Mbappé se retira del partido del PSG con molestias musculares

Didier Deschamps, seleccionador francés, cruza los dedos. Tras las bajas confirmadas por lesión de Pogba y Kanté que dejan un enorme agujero en su sala de máquinas y la duda de si Varane llegará a tiempo, en la tarde de este domingo toda Francia contuvo la respiración tras observar como tenía que retirarse del encuentro que disputaba con el PSG ante el Lorient (triunfo de los parisinos por 1-2) el bueno de Kylian Mbappé. A tan solo tres días para que vea la luz la lista definitiva de la selección que es la máxima favorita para las casas de apuestas para imponerse en el Mundial de Qatar, una lesión muscular seria de la estrella del PSG sería devastadora.

RMC Sport informa que Mbappé sufre unas molestias en los aductores y que los servicios médicos del PSG tienen previsto hacerle una ecografía para saber el alcance exacto de la lesión. En una primera exploración parece que se trata de una contractura, lo que sería el mal menor, ya que si hay rotura Kylian tendría que estar parado las próximas dos semanas.

El entrenador del PSG, Christophe Galtier, piensa que las molestias de Mbappé no son nada serio: "Creo que no es nada serio, aunque tendremos que esperar a lo que digan las pruebas médicas. Vimos las noticias sobre Karim Benzema al principio de la tarde, pero no es nada grave lo de Mbappé. Kylian se ha esforzado, se le ha exigido mucho, es mucho mejor pedir salir que correr el riesgo de quedarse en el campo, o estar en el campo sin poder hacerlo al 100 %".

Francia tiembla y espera que las molestias de Mbappé se queden en una simple fatiga muscular.