Ferran Torres: "Luis Enrique y yo sabemos diferenciar la relación familiar de la profesional"

Ferran Torres, delantero internacional del Barcelona, ha hablado por primera vez en público de su relación con Sira Martínez— la hija del seleccionador Luis Enrique Martínez—, que asegura llevar "de forma natural", diferenciando la faceta privada de la profesional.

La broma de Luis Enrique en su segundo stream de este sábado, cuando fue preguntado sobre el jugador de la selección española en el que le gustaría reencarnarse como en su día Vicente del Bosque eligió a Sergio Busquets, encontró la respuesta original en la elección de Ferran Torres. "Si no mi hija me corta la cabeza", bromeó el asturiano la primera vez que se pronunció sobre la situación.

El tema llegaba a la comparecencia de Ferran Torres ante los medios de comunicación, en la carpa de la selección española en la Universidad de Qatar, y el delantero respondió con naturalidad. "Para nada, ya conocemos al míster, es muy bromista y fue una cosa del directo, una broma", aseguró admitiendo que no tomó mal la respuesta de Luis Enrique. "No es más presión, el míster y yo lo estamos sabiendo diferenciar cuando es familiar y cuando somos seleccionador y jugador. Hay que llevarlo de forma natural, es simplemente eso y lo estamos llevando muy bien", añadió.

Además, Ferran Torres asegura que sigue cada directo de Luis Enrique en Twitch desde la concentración de España. "Soy aficionado de los streamers del míster. Estamos cada noche pendientes de verlo y nos lo pasamos muy bien viéndolo", ha apuntado.

"Vamos a dar mucha guerra"

Asimismo, Ferran ha dicho que, aunque muchos no sitúen a España entre las favoritas para conquistar el Mundial de Qatar, van "a dar mucha guerra", apoyándose sobre todo en "la fortaleza del grupo", que está convencido que les hará "llegar muy lejos". "En un Mundial siempre hay muchas favoritas. Depende de muchos factores; estamos en un clima diferente, pero estamos trabajando bien, somos un buen equipo con mucha proyección. Igual no estamos entre las favoritas, pero vamos a dar mucha guerra", declaró en rueda de prensa.

Precisamente, el hecho de no estar entre las favoritas hace que no estén "obligados" a llegar a ninguna ronda en concreto. "Vamos a dar todo de nosotros mismos, a jugar de la mejor manera posible. A partir de ahí, si el resultado nos acompaña, seguiremos jugando, y si no nos acompaña, nos iremos con la cabeza alta y orgullosos del trabajo que hemos hecho. Somos jóvenes y habrá que seguir", apuntó.

En este sentido, explicó que la estrella de España es "todo el equipo". "Estamos por encima de las individualidades, siempre hemos demostrado que somos un equipo muy compacto, esa es nuestra fortaleza", afirmó. "Lo que más nos caracteriza es la unión que tenemos, vamos todos en el mismo barco. Es bueno llevarse bien fuera del campo para que luego se refleje dentro del campo. Muchos jugadores nos conocemos desde hace tiempo de categorías inferiores, de enfrentarnos en LaLiga".

"Somos la selección española, somos un equipo muy compacto, vamos todos a una. Nuestra fortaleza es el grupo por encima de todo, y eso nos va a hacer llegar muy lejos", continuó, y enumeró los puntos fuertes que encuentra en la selección. "La ayuda de mis compañeros, la confianza del míster, que nos transmite mucha confianza, las amistades, el 'feeling' que tenemos con los compañeros", destacó.

Ferran, que aseguró que el hecho de que haya tantos jugadores del Barça en el grupo es "un orgullo" y "una motivación" para seguir trabajando, restó importancia a la juventud de la selección española. "Llevamos demostrando mucho tiempo que somos un equipo con mucha proyección, muy joven. También tenemos jugadores veteranos que ya han disputado más Mundiales y que nos van a dar ese puntito que igual a los jóvenes nos falta. Los jóvenes tenemos mucha hambre, muchas ganas de demostrar, de jugar nuestro fútbol, y creo que vamos por un buen camino", expuso.

Por otra parte, el delantero azulgrana cree que el Mundial puede ser una oportunidad para reivindicarse. "Es verdad que en el Barça he jugado menos, también empecé con una lesión en el pie y eso hizo que empezara un poco más tarde. El Mundial puede marcar un antes y un después", indicó. "Es cierto que cuanto empecé metí muchos goles. Yo siempre digo que soy extremo, que no tengo que meter goles; tengo que meterlos y darlos, pero también tengo que ayudar en la faceta defensiva, donde el míster nos exige mucho. Estamos todos muy involucrados en ello", añadió.

Así, recordó su gran partido contra la selección alemana, a la que volverán a enfrentarse en el Grupo E. "Contra Alemania tenemos un último recuerdo muy bonito, un 6-0 con el que nos clasificamos para la 'Final Four'. Fue un partido muy completo del equipo, independientemente de mi 'hat-trick', fue un paso adelante que dimos en ese momento", señaló.

"Mientras juegue, puedo jugar en cualquier posición de arriba. Siempre me he sentido más cómodo en la banda derecha, aunque últimamente juego más en la izquierda o en punta. Aquí siempre he estado muy cómodo, con mucha confianza, y mis mejores partidos han sido en banda derecha", prosiguió sobre su posición en el campo.

"Hay un '9', que es Morata, pero también podría jugar Marco Asensio, Dani Olmo, Ansu, yo... Esa posición está bien ocupada. Hay ocho delanteros, lo cual es muy bueno, porque por nuestra forma de jugar hacemos un gran esfuerzo físico y tenemos que ser sustituidos", dijo. "Con este míster no hay nadie indiscutible, todos podemos jugar en cualquier momento, y esa es una de las fortalezas que tenemos como equipo y lo que te hace mantenerte siempre activo", añadió.

También habló de la llegada de Alejandro Balde. "Estaba en la prelista porque ha hecho un arranque de temporada magnífico. Ha sabido adaptarse a jugar en el lateral derecho, donde nos faltaban jugadores. El míster llamó a Gayà y a Jordi Alba. Una lástima lo de Gayà; nos sirve de motivación para luchar por él. Con Balde, trataremos de ayudarle en lo que podamos y hacer que se sienta como en casa", explicó.

Por último, respecto a Costa Rica, rival de España en el debut, el ariete culé cree que deberán hacer frente a una férrea defensa. "Jugar contra un rival que está encerrado es más difícil porque hay menos espacios. Nosotros siempre intentamos jugar nuestro partido, llevarlos a donde nosotros queremos, y a partir de ahí, si tenemos efectividad y creamos ocasiones, llevarnos los tres puntos", expresó.

"De Costa Rica sabemos que es un rival que va a ser muy intenso, que nos va a encerrar, que puede jugar con cuatro o con cinco... Será un partido complicado. Además, será el primero de un Mundial, que siempre suele ser más difícil, pero tenemos que llevar el partido a donde nosotros queremos, y a partir de ahí, intentar ganar como sea", finalizó.