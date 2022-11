Este jueves, a las 11h, se producirá el debut de Camerún en el Mundial de Qatar. Lo hará ante Suiza, en uno de los grupos de mayor dificultad del campeonato, y que completan Serbia y Brasil. Lo hará sin grandes pretensiones; ya no dispone de los excelentes futbolistas con los que ha contado en ediciones recientes. Y lo hará, sobre todo, con Rigobert Song en el banquillo.

Su presencia se podría calificar casi de un milagro. Al menos, si nos atenemos a lo sucedido el 3 de octubre de 2016. Aquel día, que sólo el destino quiso que no fuera fatídico, Rigobert Song vio la muerte de cerca. De muy cerca.

Todo sucedió –como relata magníficamente Periodistán en un hilo de Twitter– en su propio hogar. En el salón de casa, viendo la tele. Mientras esperaba la llegada de un amigo, Song sufrió un aneurisma. Cayó fulminado.

Su perro, que estaba con él, vio cómo algo extraño le estaba sucediendo, y se puso a ladrar desesperadamente. Unos continuos e incisivos ladridos que pusieron en alerta a sus vecinos. Al comprobar que, efectivamente, algo extraño sucedía en la casa, llamaron a la ambulancia.

La noticia no tardó en recorrer todo el país, generando un enorme impacto. Era Rigobert Song un futbolista muy querido en Camerún, integrante de la selección nacional durante 17 años, 4 mundiales y 137 partidos. También los rumores comenzaron a dispararse. Rumores que le llegarían a dar por muerto. No sólo en la calle. También hubo medios de comunicación que anunciaron su fallecimiento.

Incluso Samuel Eto’o, compañero en tantas ocasiones de Song y que debió leer alguna de esas publicaciones, llegaría a lamentar su pérdida. "Triste al escuchar el fallecimiento de mi gran hermano, DEP", publicaría en redes. Las informaciones sobre su muerte se multiplicaron.

Sin embargo, Rigobert Song se encontraba en París, a donde había sido trasladado desde Yaoundé para tratar de salvar su vida. Y después de varios días luchando para que así fuera, volvió en sí.

"Con toda la gente que rezó por mí, si moría, Dios hubiese estado en problemas", dijo al recuperar la vitalidad un Rigobert Song que también contaría que, durante aquellos días en que se debatía entre la vida y la muerte, "vi a mi padre, que murió cuando yo tenía 9 años. Y me dijo: "¿Qué haces ahí? ¡Vuelve!".

Un año después, pasaba a formar parte del staff técnico del equipo juvenil de Camerún. Y desde febrero de este 2022 es el seleccionador nacional absoluto.

Al poco de llegar logró una brillante gesta, al clasificar a Camerún para Qatar 2022 de manera agónica. Después de una fase de grupos en la que terminó campeona de grupo por delante de Costa de Marfil, tocaba jugársela en eliminatoria de ida y vuelta ante Argelia, otra de las grandes potencias del fútbol africano.

En el encuentro disputado en Camerún perdió por 0-1, y cuando la remontada parecía imposible, un tanto de Karl Toko Ekambi en el último minuto de la prórroga permitió a Camerún el triunfo por 1-2 y, por tanto, su presencia en el Mundial 2022.

Ahora tocará disfrutar del Mundial después de no lograrlo hace cuatro años. Y tiene un camino complicado. Pero Camerún sueña con el milagro. No es para menos teniendo a Rigobert Song en el banquillo. El hombre que llegó a ser dado por muerto. "Mi perro me salvó la vida", ha relatado en multitud de ocasiones.