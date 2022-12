Ni Ghana ni Uruguay estarán en los octavos de final del Mundial tras el triunfo por 0-2 de la 'Celeste' ante las 'Estrellas Negras' en el Estadio Al Yanub, y ambas dicen adiós a Qatar 2022 tras el triunfo de Corea del Sur ante Portugal -ya clasificada- en el otro duelo de este Grupo H.

Parecía que Ghana o Uruguay acompañarían a Portugal a las eliminatorias y que de este duelo saldría el otro poseedor de billete. Al final, en otra sorpresa de las muchas que está dando esta Copa del Mundo, será Corea quien pase y de este pulso salieron ambos derrotados.

Uruguay estrenó por fin su casillero de goles marcados con un doblete de un Giorgian De Arrascaeta que había tenido poco peso en las dos jornadas iniciales y que devolvió la confianza del seleccionador, con la titularidad, con un doblete y siendo el mejor de los suyos.

Pero fue insuficiente marcar, como también lo fue ganar. Uruguay parecía estar cómoda con ese 0-2 y optó por defender bien el marcador. Es algo que es natural en los 'charrúa' y lo hicieron a la perfección. Hasta que el gol de Hwang Heechan en el descuento del Corea del Sur-Portugal (2-1) lo cambió todo.

Se abrieron muchas posibilidades en el Ghana-Uruguay. Quedaban unos 5 minutos de juego más el añadido, que fueron 9 minutos más. Uruguay necesitaba un gol más para tener mejor 'average' que Corea, con los mismos 4 puntos. Pero, Ghana, necesitaba dos goles para empatar y, en una carambola, pasar.

Los dos equipos debían ir en tromba al área rival y el partido se convirtió en un patio de colegio. Un duelo sin cabeza, sin fuerza, en el que los espacios aparecieron para dejar pases en profundidad y ataques en superioridad. En definitiva, ocasiones. Y ahí estuvieron Lawrence Ati Zigi y Sergio Rochet, los dos porteros, para sobresalir.

Rochet mantuvo a Uruguay con vida y Zigi, una de las sorpresas del Mundial, evitó que la 'Celeste' pudiera estar en los octavos de final. La mejor ocasión la tuvo Edinson Cavani, aunque en fuera de juego. También reclamó el veterano delantero dos penaltis para su 'Celeste', con un Luis Suárez ya en el banco y más nervioso que si estuviera en el césped. Acabó llorando, desesperado.

Y es que no hubo manera de encontrar el tercer gol. La bicampeona del mundo dice adiós a Qatar 2022 por un gol. Un único gol tras marcar solo dos en este último duelo. Y se va la vieja guardia de los Cavani y Suárez, también de Cáceres y Godín --que no jugaron--. Todos se jubilan, a nivel internacional, en el oasis catarí donde no hallaron 'agua', sino arena.

La primera parte vio la mejor versión de Uruguay. También los mejores minutos de Luis Suárez, que asistió al esta vez claro protagonista Giorgian De Arrascaeta. El mediapunta del Flamengo hizo doblete, primero de cabeza y luego con una bonita volea de primeras a pase de cabeza de Suárez. Pero la alegría al descanso acabó en llantos al final del partido.

FICHA TÉCNICA.

-RESULTADO: GHANA, 0 - URUGUAY, 2 (0-2, al descanso).

-EQUIPOS.

GHANA: Zigi; Seidu, Amartey, Salisu, Baba Rahman; Samed (Kyereh, min.72), Thomas; Kudus (Issahaku, min.98), A.Ayew (Bukari, min.46), J.Ayew (Sulemana, min.46); y Williams (Semenyo, min.72).

URUGUAY: Rochet; Varela, Giménez, Coates, Olivera; Pellistri (De la Cruz, min.66), Valverde, Bentancur (Vecino, min.34), De Arrascaeta (Gómez, min.80); Suárez (Cavani, min.66) y Núñez (Canobbio, min.80).

-GOLES.

0-1. Min.26, De Arrascaeta.

0-2. Min.32, De Arrascaeta.

-ÁRBITRO: Daniel Siebert (ALE). Amonestó a Sulemana (min.86) y Alidu (min.99) en Ghana y a Núñez (min.20), Luis Suárez (min.60), Coates (min.87), Giménez (min.100) y Cavani (min.100) en Uruguay.

-ESTADIO: Estadio Al Yanub.