Endrick ya es nuevo jugador del Real Madrid. Lo que era un secreto a voces se ha convertido en realidad este mediodía con el anuncio oficial del club: "El Real Madrid CF, la Sociedade Esportiva Palmeiras, Endrick y su familia han llegado a un acuerdo por el que el jugador podrá incorporarse al Real Madrid cuando alcance la mayoría de edad en julio de 2024".

La perla del fútbol Endrick Felipe Moreira de Sousa, de 16 años, se incorporará al Real Madrid en julio de 2024, "cuando alcance la mayoría de edad", tal y como pasó como con Vinicius en su momento.

El joven brasileño del Palmeiras acumula 21 partidos, 12 goles y 1 asistencia en 2022, y es internacional Sub-17 con la 'Canarinha', con la que ha disputado cuatro partidos, convirtiendo cinco tantos. El delantero, formado en las categorías inferiores del equipo de São Paulo, continuará en el once veces campeón de Brasil hasta julio de 2024, cuando se incorpore a la disciplina blanca. "El jugador se desplazará a Madrid en los próximos días para visitar las instalaciones de nuestro club", agregó el Real Madrid.

"Hasta que me incorpore al Real Madrid, seguiré dedicándome como siempre me he dedicado a poder ofrecerle al Palmeiras aún más goles, más victorias, más títulos y aún más alegría para nuestra afición", expresó el jugador en declaraciones compartidas por el club brasileño en sus redes sociales.

Endrick agradeció al Palmeiras brindarle "todo lo necesario" para llegar a ser lo que es hoy. "Ayudándome a alcanzar mis sueños y respetando mis deseos y los de mi familia", concluyó.

Palmeiras, Real Madrid-ESP e os representantes do atacante Endrick chegaram, nesta quinta-feira (15), a um acordo para a transferência do jogador ao clube espanhol em julho de 2024, quando ele completará 18 anos. Os termos e valores da operação são confidenciais. pic.twitter.com/3LgPSEDU0T — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 15, 2022

35 millones de euros fijos

Por su parte, la presidenta del Palmeiras, Leila Pereira, confesó que esta operación ha sido "la mayor negociación en la historia del fútbol brasileño", aunque el club no dio a conocer las cifras del fichaje. "La propuesta del Real Madrid es compatible con el enorme talento de Endrick y se corresponde con los objetivos deportivos y económicos que nos hemos marcado desde el inicio de las negociaciones", aplaudió.

El club blanco tampoco ha dado a conocer las cifras oficiales del traspaso pero diversas informaciones apuntan a que el precio fijo rondará los 35 millones de euros mientras que las variables girarán en torno a los 25 millones. El brasileño firmará su contrato hasta 2027 con opción a prolongarlo hasta el final de la temporada 2029-2030.