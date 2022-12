Capello habla de la marcha de Luis Enrique del Real Madrid al Barcelona

Fabio Capello ha atendido a Marca desde Qatar y ha repasado varios asuntos que rodean al Mundial a la vez que revelaba nuevos detalles de su época como entrenador del Real Madrid. Una etapa doble que tuvo varios éxitos, sobre todo en la Liga. El italiano, presente en Doha, analizó lo que ha sentido él desde dentro.

"Un Mundial moderno, bien organizado, el Mundial de la electrónica. No tienes que coger un avión para ir a los partidos, es todo muy cómodo y muy bien organizado por FIFA y su presidente, Giannin Infantino, al que doy mi enhorabuena", comentó el extécnico.

Por supuesto, Capello analizó a la España de Luis Enrique: "Con toque-toque y más toque no se gana, ni siquiera con un 73% de posesión y ni un solo tiro a puerta. Eso del portero al lateral, y otra vez al portero y luego al otro lateral... se acabó . Y ojo, yo tenía muchas esperanzas de que España llegase muy lejos pero con tanto toque es imposible".

Sobre Luis Enrique, Capello reveló que en su día él no quiso que el asturiano dejase el Santiago Bernabéu: "Luis Enrique es un fantástico entrenador, le deseo muchísima suerte. Siempre me cayó muy bien, y de hecho cuando yo llegué al Madrid en la primera etapa no entendí que le dejasen irse al Barcelona".

Por último caben destacar sus palabras sobre la gran final de este domingo: "Es Argentina-Francia, pero también un Messi contra Mbappé. Leo los primeros partidos los jugaba casi andando, pero contra Croacia me fascinó su partido, pudimos ver al Messi del Barcelona. Luego está Kylian Mbappé, que lo tiene todo, es pura potencia, velocidad y sobre todo, gol. Preveo una final apasionante, con pocos goles y que no descarto que acabe decidiéndose en la prórroga o en la tanda de penaltis".