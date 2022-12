El enorme enfado de Deschamps y Mbappé al descanso de la gran final del Mundial

Francia perdió la final del Mundial de Qatar en los penaltis. La selección gala reaccionó en el tramo final de partido tras tirar gran parte del encuentro. Los de Didider Deschamps fueron muy inferiores a su rival, Argentina, hasta el minuto 79, cuando el colegiado del partido, Szymon Marciniak, señaló penalti de Otamendi a Kolo Muani. Ahí revivió una Francia que en el primer tiempo no existió. Argentina le pasó por encima, ganando todos los duelos y las pelotas divididas. Los de Lionel Scaloni, el seleccionador de la Albiceleste le metió un buen repaso táctico a Deschamps, se fueron al descanso con la final encarrilada (2-0).

El seleccionador galo intentó buscar la reacción de su equipo en el minuto 40 de partido con un doble cambio. Entraron Kolo Muani y Thuram por Dembélé y Giroud. Un cambio que no evitó el monumental cabreo de Didider al descanso. Leyó la cartilla a sus pupilos.

"Necesitamos más precisión en los pases, más precisión en las decisiones. No son compactos. Tienen que estar más cerca uno del otro. ¡Ustedes no están allí! No están en ninguna segunda pelota. ¡No están jugando en una final de la Copa del Mundo!", dijo el seleccionador, quien además acabó golpeando una mesa. "Señores, yo les voy a decir sin enfadarme. ¿Saben la diferencia que tenemos enfrente? Se la voy a decir. ¡Que ellos juegan una puta final y nosotros no!", continuó un Deschamps indignado.

No solo el seleccionador francés elevó la voz en el descanso. Pesos pesados como Steve Mandanda, uno de los guardametas de los blues y voz autorizada entre los veteranos, también tuvo su momento de arenga, según L'Equipe: "Ahora muchachos, ya está hecho, perdemos 2-0... Esto de remontar ya lo hemos hecho, es posible. Pero hay que salir al campo con otro estado de ánimo, muchachos. ¡No es posible hacerlo estando como estamos!".

Incluso Kylian Mbappé tomó la palabra: ""¡No podemos hacerlo peor! ¡Es una final de la Copa del Mundo! truena el delantero del Blues. ¡Es una Copa del Mundo muchachos, es el juego de su vida! De todos modos, no podemos hacerlo peor de lo que hicimos. Volvamos al campo y pongamos un poco de intensidad, nos metemos en los duelos y hacemos otra cosa muchachos. ¡Es una final de la Copa del Mundo! Estamos perdiendo por dos goles. ¡Podemos volver! Chicos, esto es algo que solo sucede cada cuatro años".