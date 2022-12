La afición del Atlético estalla contra De Paul: tocado tras celebrar el Mundial

El aficionado del Atlético de Madrid ha estallado en redes sociales contra Rodrigo De Paul tras conocer que el jugador argentino tiene molestias en los isquiotibiales, no podrá jugar ante el Elche (algo que ya estaba previsto) y que incluso es duda para medirse en el duelo copero ante el Real Oviedo que se jugará la semana que viene. Todo ello tras ser campeón del mundo con Argentina y vivir unos intensos días de celebración.

El jugador argentino lleva varios días celebrando el Mundial en su país incluyendo la rúa del equipo por Buenos Aires, un concierto de Tini, su pareja actual, y como no con su familia en el ámbito más casero. Ahora, al llegar a Madrid, molestias en los isquios y la afición del Atlético, como se dice vulgarmente, con la mosca detrás de la oreja.

La palabra de Rodrigo De Paul y el festejo junto a TINI, en el show en el Campo de Polo. DALE CAMPEÓN, DALE CAMPEÓN 🏆🇦🇷pic.twitter.com/iJ9QAyPDNJ — Mati ⭐⭐⭐ (@matiasm_02) December 23, 2022

Con todos estos hechos más lo que sucedió hace unos meses con el propio De Paul perdiéndose un partido liguero por quedarse más días de los debidos en Argentina e irse a Miami a acompañar también a Tini en una gala, hacen que la afición del Atlético esté indignada con un futbolista que, de momento, no está rindiendo al nivel esperado en el Civitas Metropolitano.

En la anterior ocasión, Simeone castigó al futbolista con varios partidos sin jugar ni un solo minuto. Ahora veremos lo que hace el Cholo y si él entiende que De Paul no está siendo todo lo profesional que debería. Lo que está claro es que la afición ya no le pasa ni una al jugador de la albiceleste y menos cuando ha visto lo que hace con su Selección. De Paul no ha tenido molestias celebrando el Mundial, pero ahora en el Atlético sí. Los hinchas colchoneros lo considera, cuanto menos, curioso.