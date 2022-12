En mitad de la batalla Joao Félix-Simeone aparece un héroe de Barrio(s)

Anoche desde la zona de prensa del Cívitas Metropolitano, una zona que permite tener un punto medio perfecto como oyente para escuchar bien el pulso de la afición colchonera, fui apuntando todos los cánticos que se iban sucediendo en la grada. Ojo, lo que voy a escribir aquí es textual y por supuesto son opiniones externas, no mías. "Ole, ole, ole Cholo Simeone", cantaba el fondo sur correspondiente a la zona que ocupa el Frente Atlético. Cuando esto pasaba, otro sector de la grada pitaba. Se cantó, que yo contase unas ocho o nueve veces y hubo ese duelo entre cholistas y anticholistas. Más cosas. "Enrique Cerezo, queremos tu pescuezo", "estamos hasta los huevos de la familia Gil", "Gil cabrón, fuera del Calderón", "Gil culpable, Cerezo marioneta", "diles que se vayan" o "el escudo no se toca". Aquí curiosamente en vez de pitos había aplausos, es decir, se estaba de acuerdo prácticamente en la totalidad del estadio. Y después en el cambio de Joao, cánticos al Cholo y cántico a Félix, división, y por último castigo a Reguilón bajo el "vikingos, no" que se ha cantado toda la vida.

Eso fue ayer el Cívitas Metropolitano, sobre todo cuando el partido iba 0-0. Una vez se adelantó el Atlético y después logrando el 2-0, el estadio volvió a ser un recinto tranquilo en el que incluso se cantaban cosas de carácter navideño. Lo que hace ganar, ¿eh? Lo cambia todo. Esto me hace pensar dos cosas. La primera que el Metropolitano está en un continuo plebiscito y en un duelo de "tengo razón y tú te equivocas". Y segundo, que pese a que todo eso está pasando en la grada rojiblanca, esa grada sigue llena de gente. En otros estadios no hay plebiscito, hay fuga de abonados. La gente se queda en casa, no va o directamente dice que pasa de ver a su equipo. Aquí, como mínimo, van al estadio y luego allí pasa lo que pasa. De hecho ayer el Metropolitano registró una entrada de 49.000 personas o lo que es lo mismo, el Vicente Calderón.

Este ambiente que rodea actualmente al Metropolitano tiene a dos protagonistas, Joao y Simeone, pero la verdad de todo esto va más allá de estos dos actores principales. En el fútbol vale ganar. Punto. Con 0-0, el Metropolitano se dividió a chispazos entre Simeone y Joao Félix. Con 1-0 y 2-0 a la gente ya le daba igual. Esto va de ganar. Con Joao, Simeone, sus primos, Chelo, Jacinto o el que sea. Si ganas, bien. Si pierdes, buuuuuu. Punto. En su día, esos cánticos de Cerezo y Gil Marín poblaban la grada del Vicente Calderón hasta que llegó Quique Sánchez Flores y ganó Europa League y Supercopa. Luego llegó el Cholo y todos los títulos que consiguió silenciaron esos cánticos. Por lo tanto, esto no va de Joao y Simeone, va de ganar o perder. Si este Atlético mejora y encadena una buena racha de resultados, aquí paz y después gloria. Porque en toda afición hay seguidores que son felices cuando ganan y rompen a gritar cuando pierden. Otros son más pacientes en ese sentido, sin embargo, se oye más a los que gritan a pleno pulmón que a los que aguantan en las buenas y en las malas.

Ahora bien, del partido de ayer se pueden sacar muchas cosas. La primera que Joao Félix volvió a marcar y que fue Simeone el que le puso para ello. Creo que Simeone sacó de titular a Joao Félix para que marcase. Creo. Llamadme loco. Estoy siendo irónico, pero es que parece que le sacó mi primo y Joao salvó a un Simeone que casi le ata en el banquillo para que no juegue. Los dos se necesitan, como mínimo, en los próximos días. Luego, si llegan ofertas de verdad, puede que separen sus caminos, pero a día de hoy Simeone debe apartar su cabezonería para contar con Joao y Félix apartar la suya para hacer caso a lo que le pide el Cholo. Cuando eso pasa, como anoche, el Atlético gana.

Por otro lado está el caso Mario Hermoso, ayer titular dejando a Reinildo en el banquillo. Estoy de acuerdo con la mayoría y no entendí por qué Simeone optó por Mario y no por Reinildo. Ahora bien, de vez en cuando es bueno pensar. De vez en cuando aunque sea. La titularidad de Mario Hermoso esconde más cosas de las que parece. ¿Qué pasa si sancionan a Giménez? Te quedan Felipe y Hermoso como centrales aparte de Savic. O Witsel, pero ayer no estaba. ¿Les vas dando minutos o los sacas sin ritmo si Josema es sancionado? No es tan simple. De ahí que el Cholo esté obligado, ante la falta de fichajes, de meter en dinámica a jugadores que, sinceramente, no se lo merecen. Esto no es opinión sino información.

Y ya por último me gustaría destacar que entre tanto plebiscito y guerra, el Atlético empieza a ver a un nuevo héroe de Barrio(s). ¡Lo que corre ese chico! Lo que corre Pablo Barrios. Creo que no pide mucho la afición del Atlético. Pide esfuerzo. Luego saldrá mal o bien, pero eso es fundamental. Salió muerto el chaval del partido y además no solo pone físico sino que pone talento a su juego. ¿Se puede usar el talento mientras se corre? Parece que sí, según Barrios. Por cierto, por primera vez en mucho tiempo y salvando las diferencias, sí veo a alguien ocupando el puesto de Koke por delante del pivote. Koke necesita competencia ahí y Barrios se la puede dar. Tiene calidad, posicionamiento, inteligencia táctica, hace fácil las cosas y ayer jugó como titular igual que si llevase haciéndolo 10 años. Él es parte del futuro del Atlético y Simeone premió su esfuerzo copero. A falta de refuerzos por las excusas de los de arriba, el Atlético necesita más fútbol de Barrio(s) que plebiscitos en la grada.

Ahora el cuadro rojiblanco tiene otro matar o morir en los siguientes dos partidos. Si ante Oviedo y Barcelona, las cosas salen mal, se hablará de Joao y Simeone. Si sale bien, cánticos navideños. Eso sí, no es ni mucho menos para sacar pecho, equipo de menor categoría y colista, pero el Atlético tenía que ganar y ganó a Arenteiro y Elche. Imagina ver ambos, con un juego sin brillo y no ganar. Imagina ser anti Atleti y perder 2 noches de tu vida buscando el descalabro y.. gatillazo. ¡Feliz Navidad!