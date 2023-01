Habrá Clásico entre Barcelona y Real Madrid en la final de la Supercopa de España o, mejor dicho, entre los porteros. Ayer fue Courtois el que salvó al Real Madrid y hoy fue el renacido Ter Stegen el que sostuvo al Barcelona, igual que en el Metropolitano. Los azulgrana superaron al Betis en la tanda de penaltis tras un partido en el que los verdiblancos empataron en dos ocasiones los goles de Lewandowski y Ansu Fati.

Xavi ya tiene su deseada final. Avisó el de Tarrasa en la previa: "Queremos ganar por fin un título". Ya son casi dos años de sequía en el Camp Nou, y casi cinco sin éxito en la Supercopa de España con un formato de Final Four que no ha sonreído a los culés. El entrenador se confió en la segunda parte con la ventaja del gol de Lewandowski y quitó a De Jong y a Dembélé, los mejores de la noche. Lo pagó caro: el Betis empató y pudo incluso ganar de no ser por Ter Stegen. El alemán volvió a aparecer, y en la tanda de penaltis certificó el pase a la final de los suyos.

Sorpresas en el once y un imparable Dembélé

Sorprendió Xavi con su once ante los sevillanos. Empezaron desde el banquillo Busquets, Christensen y Ansu Fati. De Jong volvió a jugar de pivote y fue de los más destacados del equipo, aunque fue Ousmane Dembélé quien estuvo totalmente imparable. El francés jugó por la izquierda dejándole la banda diestra a Raphinha, y fue una pesadilla para Aitor Ruibal. Eléctrico, regateador y acertado, el ‘7’ entendió lo que pedía el partido y asisitió a Lewandowski en el primer gol del Barça.

El Barça fue superior en la primera parte, como ante el Atlético, pero cuando más apretaba el Betis pudo adelantarse en el marcador. Los verdiblancos perdonaron y Lewandowski adelantó a los suyos. El polaco, a pesar del gol, tuvo un día muy gris en Riad y la sustitución en la segunda parte de Dembélé apagó por completo al ariete.

Mientras tanto, Ter Stegen empezaba a surgir en la que iba a ser su noche. El alemán ha vuelto esta temporada a su mejor nivel, tras dos años muy pobres y en los que se especuló con un traspaso.

Relajación del Barça y temeridad de Xavi

El Betis no encontraba el gol y Xavi se confió. El egarense pensó en el domingo antes de tiempo, y sustituyó a Dembélé y a De Jong a falta de media hora para el final. Grave error. El Barça se hundió atrás con Busquets en el centro del campo, y Fekir, tras una gran jugada de Luiz Henrique, hizo el gol del empate en el minuto 77. Sin Dembélé en el campo, los ataques de los azulgrana eran estériles, con un Lewandowski fallón y un Ferran totalmente irrelevante, como de costumbre. El polaco, a pesar de su mal partido, volvió a marcar, pero el VAR anuló el gol por fuera de juego. El partido se fue a la prórroga a pesar de las ocasiones en uno y otro lado.

¡Fekir al rescate!

Empata el Betis, nos espera un final de infarto.

¡Fekir al rescate!

Empata el Betis, nos espera un final de infarto.

En la prórroga apareció Ansu Fati. El ‘10’ del Barça se inventó el golazo del torneo con una espectacular volea con la zurda desde la frontal del área. Apenas lo celebró el español, que no está contento con su racionado protagonismo en el equipo. Quiere más minutos y la realidad es que viendo el rendimiento de otros delanteros, los merece. Incluso Xavi reconoció en la rueda de prensa posterior al partido que se equivocó al no sacarlo antes. Huele a titular el domingo.

Poco les duró la alegría a los de Xavi. Pocos minutos después, Loren Morón se sacó un taconazo de la chistera para hacer el otro golazo de la noche. Quiso emular a Loren Ansu en la última ocasión, antes de los penaltis, pero su taconazo lo detuvo un atentísimo Claudio Bravo, un ex del Barça.

Renacido Ter Stegen

El sudamericano no pudo ser héroe para los suyos en la tanda de penaltis, pues ese reconocimiento se lo llevó, sin duda alguna, un Ter Stegen que detuvo los lanzamientos de Juanmi y William Carvalho, dejándole en bandeja la clasificación a los azulgrana. El alemán está en su momento más dulce, y Pedri anotó el definitivo gol de la tanda para clasificar a su equipo para la final del domingo.

¡Pedri marca el penalti decisivo y el Barça jugará la final de la #superSupercopa!

Xavi buscará levantar su primer título como entrenador culé ante un Real Madrid que llega con la enfermería llena. Además, el egarense querrá tomarse la revancha del año pasado en el mismo escenario en el que cayó en su primer Clásico como técnico. La final está servida.

Ficha técnica:

2 (2) - Betis: Claudio Bravo; Aitor Ruibal (Sabaly, m.78), Luiz Felipe, Pezzella, Miranda; Guido Rodríguez (Guardado, m.85), Canales (William Carvalho, m.46); Luiz Henrique, Fekir (Loren, m.91), Rodri (Juanmi, m.81); y Borja Iglesias (William José, m.67)

2 (4) - Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto (Christensen, m.78), Araujo, Kounde, Alba (Marcos Alonso, m.78); De Jong (Busquets, m.63), Pedri, Gavi (Kessie, m.96); Raphinha (Ansu Fati, m.85), Lewandowski, Dembélé (Ferran, m.63).

Goles: 0-1, m. 40: Lewandowski. 1-1, m. 77: Fekir. 2-1, m. 93: Ansu Fati. 2-2, m. 101: Loren.

Penaltis: 1-0: William Jose, gol. 1-1: Lewandowski, gol. 2-1: Loren, gol. 2-1: Kessie, gol. 2-2: Juanmi, para Ter Stegen. 2-3: Ansu Fati, gol. 2-3: William Carvalho, para Ter Stegen. 2-4: Pedri, gol.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Comité Madrileño). Amonestó a Nabil Fekir (m.48), Luiz Henrique (m.68), Guido Rordríguez (m.79) y Miranda (m.92), y expulsó a Guardado por doble amarilla (m.112 y m.118) en el Betis. Por parte del Barça fueron amonestados Sergi Roberto (m.60) y Raphinha (m.73).

Incidencias: segunda semifinal de la Supercopa de España disputada en el estadio Rey Fahd ante 38.624 espectadores.