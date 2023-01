Rafa Nadal debuta en Australia con victoria y 'robo' de su raqueta

Rafa Nadal ha vuelto a la senda de la victoria cuando más lo necesitaba, es decir, en su debut en el Open de Australia. El manacorí ganó en cuatro mangas, cediendo una, al británico Jack Draper por un tanteo de 7-5, 2-6, 6-4 y 6-1 en un partido largo de 3 horas y 41 minutos. Es su primera victoria de 2023 ya que perdió en sus encuentros de United Cup y también en los de preparación.

"Estoy contento de volver aquí con victoria y espero que me ayude. Si ponemos en perspectiva todo lo que he pasado los últimos seis meses ha sido un inicio muy positivo. El rival no era el adecuado para empezar con un nivel lineal porque no iba a tener el control del partido. Nadie hubiese querido esta primera ronda", comentó Rafa tras el partido.

Además, el campeón español, vigente rey del torneo, destacó que ha sido capaz de mantener la calma en momentos de tensión: "No me he enfadado en ningún momento y me he perdona las cosas cómo iban sucediendo porque sabía que no iban a ser perfectas".

Por otro lado, el partido dejó una curiosa imagen cuando Rafa, atónito, se dio cuenta de que se habían llevado la raqueta equivocada para el cambio de cordaje y la que él quería ya no estaba.

Rafael Nadal quiso enviar a encordar una raqueta, pero el problema fue que el ball boy tomó la raqueta equivocada y la llevó 🤣🤣. 🎥: @AustralianOpen pic.twitter.com/j0ARgSzN9x — Respiro Tenis (@Respiro_Tenis) January 16, 2023

El recogepelotas, por error, se llevó la raqueta equivocada para el ajuste de cordaje y Nadal, con humor, le decía al juez que se habían llevado la raqueta buena. Todo quedó ahí y Rafa jugó y ganó con relativa tranquilidad a Draper.