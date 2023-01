Alejandro Garnacho ha pasado de explotar en su debut como jugador del primer equipo del Manchester United a ver cómo su situación empeoraba en cuestión de unas semanas. El delantero hispano-argentino de 18 años, nacido en Madrid, brilló en sus primeros partidos en Old Trafford, pero su admiración y apoyo público a Cristiano Ronaldo le han llevado al ostracismo en el United... y en Argentina.

Por partes: el talentoso delantero del United se embarcó en su aventura inglesa en 2020 dejando atrás cinco años en las categorías inferiores del Atlético de Madrid. Tras casi dos años jugando en el equipo juvenil de los Red Devils, Garnacho hizo su debut profesional en abril de 2022 en un partido contra el Chelsea.

Su explosión y la bendición de Cristiano

Su explosión ha llegado esta temporada: en noviembre se estrenó como goleador en un partido de Europa League ante la Real Sociedad, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia del United en marcar un gol en competición europea, superando así al mítico jugador británico George Best. Además, la relación que se estableció entre la joven promesa y Cristiano Ronaldo hacía presagiar lo mejor para el argentino, que contaba con un inmejorable mentor en sus primeros pasos en el mundo profesional.

Al final, ha resultado todo lo contrario. La mala relación del astro portugués con el técnico Erik Ten Hag dinamitó el United, y provocó un sinfín de polémicas que terminaron con la rescisión del futbolista en plena cita mundialista. Todo hay que decir que el equipo está mejor que nunca tras la marcha de Cristiano: se sitúa tercero en Premier League y acumula 7 victorias en 9 partidos tras el Mundial de Qatar. Pero Garnacho ha perdido casi por completo su protagonismo.

El jugador apenas cuenta para Ten Hag y ha visto cómo Martial, Rashford, Antony o Weghorst le han pasado por delante. La afición mancuniana no se lo explica, y es que muchos ven en Garnacho el futuro ídolo de la parroquia Red Devil, igual que en su día lo fue el joven Cristiano Ronaldo. No piensan lo mismo Ten Hag y otros compañeros del vestuario, que creen que el argentino se equivocó al apoyar públicamente al portugués después de su polémica salida del club.

El extraño vacío de Argentina

Además de su difícil situación en el United, Lionel Scaloni decidió no llamar al joven jugador para el Mundial, a pesar de las numerosas bajas que asolaban al equipo argentino en ataque. Una decisión que dolió, y mucho, a Garnacho, que había renunciado a jugar con España tras dos años en la selección sub-17 (entre 2018 y 2020).

El futbolista, de padre español y madre argentina, escogió representar a Argentina cuando Javier Mascherano, seleccionador sub-20 de la Albiceleste, le llamó en 2021. Todos los caminos llevaban a la absoluta, y en marzo de 2022 Scaloni lo convocó para los últimos dos partidos de Argentina en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial, frente a Venezuela y Ecuador. El jugador acudió, pero no disputó ningún minuto, a pesar de que su selección estaba ya clasificada matemáticamente. Un hecho que sorprendió: el no haber debutado en partido oficial le permite aún no estar atado a esa selección. Un caso que recuerda al de Bojan Krkic en 2008 y al de Diego Costa en 2014.

En Argentina han tachado a Garnacho de veleta: el jugador pasó de idolatrar a Leo Messi a declarar, una vez en el United, que Cristiano Ronaldo era el mejor de la historia. Unas palabras que suenan a traición en el país sudamericano, y que pueden ser una de las razones por las cuales no fue llamado para la absoluta. ¿Elegirá Garnacho jugar ahora con España? Luis de la Fuente no coincidió con él en su etapa, pero sí lo hizo Santi Denia, el nuevo seleccionador sub-21, quien fue su seleccionador sub-17 entre 2018 y 2020, y que guarda un gran recuerdo del delantero. Además, todavía está en edad de jugar con la sub-21. Habrá que estar atentos al caso Garnacho.